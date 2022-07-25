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Şehrin her yerinden görüldü! TOKİ şantiyesinde korkutan yangın

25.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiyesinde yangın çıktı. Şantiyede 2 katlı olarak inşa edilen konteynerlerde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Öte yandan korkutan yangın şehrin birçok yerinden görüldü.

Şehrin her yerinden görüldü! TOKİ şantiyesinde korkutan yangın

İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ şantiyesinde yangın çıktı. Yangında, işçilerin barındığı bazı konteynerler yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Bugün saat 15.30 sıralarında, deprem mağdurları için inşa edilen TOKİ konutları inşaatında çalışan işçilerin barındığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, kısa sürede birbirine bitişik halde, 2 katlı olarak inşa edilen konteynerlerin tamamını sardı.

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Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken birçok konteyner kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın TOKİ İzmir
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