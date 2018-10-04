Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru

BURSA,(DHA)-BU yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan ve beş kıtadan başvurunun yapıldığı UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği 'Gece ve Işık' temalı 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. 5 bin 204 başvuru ile yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı.
UEDAŞ’ın sektörde bir ilke imza attığı ve gelenekselleşen, 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açıldı. Avustralya, Tayland, Kıbrıs, Amerika, İran, Slovenya, Hindistan, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden gelen fotoğraflar seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. İlk üçün Türkiye’den çıktığı yarışmada, çeşitli ülkelerden gelen fotoğraflar da dereceye girerek ilk 50 fotoğraf arasında sergilenmeye hak kazandı.
BAŞVURU REKORU KIRILDI
'Gece ve Işık' temasıyla düzenlenen 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Yarışmaya bu yıl 15 Ağustos
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