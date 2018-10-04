HABER

Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

BU yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan ve beş kıtadan başvurunun yapıldığı UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği 'Gece ve Işık' temalı 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. 5 bin 204 başvuru ile yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı.  UEDAŞ’ın sektörde bir ilke imza attığı ve gelenekselleşen, 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açıldı.

Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru

BURSA,(DHA)-BU yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan ve beş kıtadan başvurunun yapıldığı UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği 'Gece ve Işık' temalı 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' sonuçlandı. 5 bin 204 başvuru ile yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı.
UEDAŞ’ın sektörde bir ilke imza attığı ve gelenekselleşen, 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açıldı. Avustralya, Tayland, Kıbrıs, Amerika, İran, Slovenya, Hindistan, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden gelen fotoğraflar seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. İlk üçün Türkiye’den çıktığı yarışmada, çeşitli ülkelerden gelen fotoğraflar da dereceye girerek ilk 50 fotoğraf arasında sergilenmeye hak kazandı.
BAŞVURU REKORU KIRILDI
'Gece ve Işık' temasıyla düzenlenen 'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması' her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Yarışmaya bu yıl 15 Ağustos Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuruŞehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreniİstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni
Milas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulunduMilas'ta 14 milyon yıllık balık fosili bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.