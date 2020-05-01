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  4. Şehrin ortasında şaşırtan manzara! İnekler tur attı

Şehrin ortasında şaşırtan manzara! İnekler tur attı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde başıboş inekler trafikte tehlike oluşturdu. Yola kaçan inekleri yakalamaya çalışan zabıta ekipleri zor anlar yaşadı.

Cizre Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler, uyuşturuldu. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde topladığı 50 ineği, kamyonetle Cizre Belediyesi'ne ait hayvan pazarına götürdü.

İnek sahiplerine cezai işlem uygulandığını anlatan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)

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