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  4. Şehrin ortasında şaşırtan manzara! Sürücüler şaşkına döndü

Şehrin ortasında şaşırtan manzara! Sürücüler şaşkına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Manisa'nın Spil Dağı Parkı'nda yaşayan ve kent merkezine inen yılkı atları, manzara karşısında şaşkına döndü. İşte sürücülerin karşılaştığı o manzara...

Manisa’nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’nda yaban hayatı süren yılkı atları, İzmir-Manisa yolu organize sanayi bölgesi kavşağında görülmeye başlandı. Kent merkezine inerek refüjde otlanan yılkı atları, ilginç görüntüler oluşturdu. Kent merkezinde yılkı atlarını gören sürücüler şaşkına döndü. Bazı sürücüler ise otomobillerini durdurarak hayranlıkla atları izledi. Kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin yem takviyesi yaparak besleği yılkı atları, Türkiye’nin farklı noktalarından doğa severler tarafından ziyaret ediliyor.

Yılkı atlarını ilk kez gördüğünü dile getiren Manisalı vatandaşlardan Hakan Çokgör, atların şehre indiğini görünce çok şaşırdığını ve çok beğendiğini dile getirdi. İHA

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