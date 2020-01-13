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  4. Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığının durumu içler acısı

Şehrin ortasındaki tarihi Maçka Mezarlığının durumu içler acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda.

Semih ÇALIŞKAN - Ömer HASAR/ İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin sorumluluk alanında bulunan tarihi mezarlıktaki duruma çevre sakinleri tepki gösterdi.
Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığı'nın bugünkü durumu içler acısı. İBB'nin sorumluk alanında bulunan kapısında kilit bulunmayan, isteyen herkesin rahatlıkla girebildiği tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda. Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor. Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış. Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş. Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor.

"TARİHİMİZE BÜYÜK BİR ACI VERİYORLAR"
Şişli'de yaşayan ve her gün mezarlığın önünden geçtiğini ifade eden İbrahim Ekdial yetkililere çağrıda bulundu. Ekdial, "Mezarlıklar aslında insanlarla birlikte, hele Maçka gibi bir ortamda, şehrin içinde olduğunda çok daha önem kazanıyor. Bunlar bizim tarihimizle birlikte korumamız gereken yerler. Bu olaylar sadece dini gözle değil, sosyolojik olarak insanın geçmişiyle olan bağını gösteren varlıklar. Bu yüzden mezarlıklara daha büyük özen göstermek durumundayız. Hangi dine ait olursa olsun, bu topraklarda yaşamış olan insanların varlığını ancak öyle hissedebiliyoruz. Elbette bu mezarlıkta çoğu zaman dışarıda kalan insanlar burayı bir barınak gibi kullanabiliyor. Belediyeler başta olmak üzere dikkat edilmesi gerekiyor. En çok da temizliğe dikkat edilmeli. Mezar taşlarına yapılan her türlü kötü muamele, bunları sökmeleri, kazmaları acı verici bir şey. Tarihimize büyük bir acı veriyorlar. Olması gereken bakım ve onarımın her ay düzenli şekilde belediyeler tarafından kontrol edilmesi, buraların aslında yaşayan yerler olduğunun dikkate alınmasıdır" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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