HABER

"Şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 14:58 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil'e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor" - "Taksim'de yatsı ezanı okunurken HDP'lilerin de içerisinde olduğu bir grup ıslıklarla, alkışlarla protesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizlerin şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil'e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Varank, Doğubayazıt ilçesindeki hayvan pazarının açılışının ardından helikopterle il merkezine geçti.

Kurtuluş Mahallesi Kerim Yıldız Cami taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Varank, Ağrı'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Devletin ve hükümetin Ağrı'ya verdiği önemi anlatan Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu ama biliyorsunuz 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik ve son iki senedir şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

- "Adaylarının da Ağrı ile ilişkisi yok"

Ağrı'da önceki dönem belediye başkanı olarak Sırrı Sakık'ın görev yaptığını hatırlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisinin Ağrı ile bir ilişkisi yoktu. Ankara'da, Paris'te gezmeyi buralarda bulunmaktan, size hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi tabii yine bir belediye başkan adayı seçmişler. Ben onu araştırdım, onun da pek Ağrı ile ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini, sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, sizin dertlerinize derman olabilecek bir proje ortaya sunması mümkün değil. Tabii önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Burada çok önemli bir şansa sahip olduğumuzu ben görebiliyorum. Savcı Sayan kardeşimizi zaten hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bizler de tüm Türkiye'de kendisini tanıyor."

Sayan'ın projelerine kendisi ve tüm bakanların destek vereceğini kaydeden Bakan Varank, özellikle Ağrı'ya ihtiyacı olan küçük sanayi sitesini kazandıracaklarını söyledi.

- "Hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor"

Varank, Ağrı'nın müthiş bir hayvancılık ve turizm potansiyeli olduğunu ancak sanayi ve teknolojiyle de anılmasını istediklerini vurguladı.

Bakan Varank, 31 Mart'ta önemli bir sürece girileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sizlerin şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil'e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor. Ancak bunu elde edebilirsek, bu hizmet siyasetini biz sürdürebiliriz. Dolayısıyla bizler sizlere güveniyoruz. Bizler Ağrılı kardeşlerimize güveniyoruz. Çünkü onlar da Ağrı'nın geldiği durumu, son iki senede yaşadığı huzur ortamını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla huzurdan, sükunetten, yatırımdan, istihdamdan yana oy vereceklerine eminim."

Ağrı'nın gelenek ve göreneklerine bağlı bir il olduğuna değinen Varank, "Karşımızda bir şer ittifakı var. Dün akşam izlemişsinizdir. Taksim'de yatsı ezanı okunurken HDP'lilerin de içerisinde olduğu bir grup ıslıklarla, alkışlarla protesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok, ama sizlerin bunlara gereken cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum." dedi.

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Bakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorumBakan Varank: Bunlara cevabı sandıkta vereceğinize inanıyorum
Kılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktırKılıçdaroğlu: Türkiye, bütün dünyaya açıktır
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Tam 14 bin 500 kadına...

Tam 14 bin 500 kadına...

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'En az 3 çocuk' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.