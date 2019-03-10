Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sizlerin şehrinizin vergilerini, paralarını çalıp Kandil'e gönderenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor." dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Varank, Doğubayazıt ilçesindeki hayvan pazarının açılışının ardından helikopterle il merkezine geçti. Kurtuluş Mahallesi Kerim Yıldız Cami taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Varank, Ağrı'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Devletin ve hükümetin Ağrı'ya verdiği önemi anlatan Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu ama biliyorsunuz 'Biz buna müsaade etmeyeceğiz' dedik ve son iki senedir şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu. - "Adaylarının da Ağrı ile ilişkisi yok" Ağrı'da önceki dönem belediye başkanı olarak Sırrı Sakık'ın görev yaptığını hatırlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kendisinin Ağrı ile bir ilişkisi yoktu. Ankara'da, Paris'te gezmeyi buralarda bulunmaktan, size hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi tabii yine bir belediye başkan adayı seçmişler. Ben onu araştırdım, onun da pek Ağrı ile ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini, sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, sizin dertlerinize derman olabilecek bir proje ortaya sunması mümkün değil. Tabii önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Burada çok önemli bir şansa sahip olduğumuzu ben görebiliyorum. Savcı Sayan kardeşimizi zaten hepiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bizler de tüm Türkiye'de kendisini tanıyor." Sayan'ın projelerine kendisi ve tüm bakanların destek vereceğini kaydeden Bakan Varank, özellikle Ağrı'ya ihtiyacı olan küçük sanayi sitesini kazandıracaklarını söyledi. - "Hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor" Varank, Ağrı'nın müthiş bir hayvancılık ve turizm potansiyeli olduğunu ancak sanayi ve teknolojiyle de anılmasını istediklerini vurguladı. Bakan Varank, 31 Mart'ta önemli bir sürece girileceğine işaret ederek, şunları kaydetti: