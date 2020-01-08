Şehriye çorbası tarifi, şehriye çorbası nasıl yapılır?

Kış hastalıkları karşı önlem almak istiyorsanız yemek listenizde çorba tariflerine sıklıkla yer vermelisiniz. Şehriye çorbası tarifini şifa bulmak isteyenler için hazırladık. Pratik bir çorba olan şehriye çorbası aynı zamanda birçok kişinin de tercih edebileceği bir lezzete sahip. İşte şehriye çorbası yapımı...

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir çay bardağı tel şehriye

Bir adet rendelenmiş domates

Bir yemek kaşığı salça

Bir fincan sıvı yağ

Tuz

Nane

5 su bardağı su

ŞEHRİYE ÇORBASI YAPIMI

İlk olarak tencereye sıvı yağı alın. Orta ateşte ısıttığınız yağın içine salçayı ilave edin ve kavurun.

Salça kavrulduktan sonra rendelenmiş domatesi tencereye alın ve kavurmaya devam edin.

Birkaç dakika sonra suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Çorba suyu kaynamaya başladığında içine arpa şehriyeleri ekletin.

Ardından tuz ve naneyi de tencereye ilave edin.

Şehriyeler yumuşayınca çorbanız hazır hale gelecektir. Afiyet olsun.

