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Şehzade kaftanlı tablolara ilgi büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Osmanlı dönemi şehzade kaftanlarının içine konulduğu çeşitli büyüklükteki tablolar, ilgi çekiyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Osmanlı dönemi şehzade kaftanlarının içine konulduğu çeşitli büyüklükteki tablolar, ilgi çekiyor. Hediyelik eşya olarak satılan tablolar, hem yurt içinden hem de yurt dışından talep görüyor.
Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan eşliğindeki kursiyerler, Osmanlı şehzadelerinin kaftanlarını tabloların içine yerleştirerek, hediyelik eşya üzerine bir çalışmaya imza attı. Her boyutta yapılan tablolardan en çok rağbeti ise, küçük boyutlu olan 40x40 cm çapındakiler gördü. Bu çaptaki tabloların fiyatının 250 lira olduğu, en büyük çaptaki 1 metrelik olanın fiyatının ise 600 TL olduğu belirtildi. 30 kursiyerin bulunduğu merkezde üretilen kaftanlar, hem yurt içine hem yurt dışına satılıyor.
'YETİŞTİRMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ'
Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, yaptıkları tablolara yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, "Kullanılan malzemeler çok hassas malzemelerdir. Yani sıradan değiller. Maliyeti de çok yüksek ama çok tercih edilen hediyelik bir ürün. Biz tabiri caizse yetişemiyoruz siparişlere. Kurumlardan siparişler geliyor. Başka illerden arayanlar var, fiyatlar soranlar var, talep edenler var. Yetiştirmekte güçlük çekiyoruz" dedi.
'ÇOK RAĞBET GÖRÜYOR'
Giyim Üretim ve Teknolojisi Öğretmeni Selda Özkan ise, "Her çeşit boyutta çalışmamız var. En çok rağbet gören ise ufak hediyelik kaftan tablolarımız. 40x40 cm çapındaki hediyelik tablolarımız çok rağbet görüyor. Bunlar için çok özel kumaşlar, çok özel süslemeler, özellikle hakiki Osmanlı padişahlarının kullandığı tarzda tüyler kullanıyoruz. Manisa lalesini süslemelerde kullanıyoruz. Çok özel bir işçilikle çalışıyoruz. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Çok ilgi görüyor, taleplere yetişemiyoruz" dedi.

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