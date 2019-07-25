"Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyon bir fantezi değil"

Antalya Müftüsü Osman Artan, Şehzade Korkut Camisi'nde yapılan restorasyonun bir fantezi değil, bu toprakları yurt kılan ruha sahip çıkma, ecdadın emanet ettiği değerleri genç nesillere miras bırakma gayreti olduğunu belirtti.

Artan, yazılı açıklamasında, Antalyalıların son günlerde, ideolojik ve art niyetli bir kısım insanların, bu toprakların en temel değerlerinden olan dini ve tarihi mirasına açıktan yaptığı sözlü ve yazılı saldırılarına şahitlik ettiğini ve sabırla izlediğini ifade etti.

Arten, 24 Temmuz'da, "Kesik Minare Antalya'nın hafızasından silinemez" başlığıyla Şehzade Korkut Camisi önünde yapılan basın açıklamasının hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını, açıklamayı şehrin sakinleri ve sahipleri olarak şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi.

Hedefte olan tarihi eserin adının Şehzade Korkut Camisi olduğunu belirten Artan, şöyle devam etti:

"Tüm bilimsel kaynaklarda yazılı ve kayıtlı olduğu üzere, halkımızın 'Kesik Minare' olarak da ifade ettiği söz konusu tarihi eserin dini mimari literatürdeki asıl adı Şehzade Korkut Camisi'dir. Tarihi kaynaklarda, Hünkar Cami, Yenicami Sultan Korkud, Cumanın Camisi, Cami-i Kebir ve Ulu Cami gibi adlarla anılmaktadır ve bu topraklardaki varlığımız boyunca şehrin merkez camisi olduğu açık ve nettir. Şehzade Korkut Camisi'nin barındırdığı özelliklerden de anlaşıldığı gibi, Antalyamız bu açıdan 2 bin yıllık köklü bir tarihi geçmişe ve zengin bir birikime sahiptir. Çoğu atıl ve bakımsız durumda olan onlarca tarihi değerimizin restorasyonu ve ihyası için başlatılan seferberlikten dolayı şehrimiz adına mutluluk duyuyoruz."