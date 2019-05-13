Antalya'nın ilk camilerinden olan ve 1896'da çıkan yangının ardından kullanılmayan Şehzade Korkut Camisi'nin minaresinin "külahı"nın yerine takılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle camide geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında minarenin külahının yerine takılması için de çalışma yürütüldü.

Külahın vinç yardımıyla yerine konulmasının ardından minaredeki çalışmalar tamamlandı ve Kesik Minare, 123 yıl sonra külahına kavuştu.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, minareyi eksiksiz şekilde görme fırsatı bulacak.

- Şehzade Korkut Camisi

Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare), Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Korkut Camisi" adını aldı. Şehzade Korkut, caminin minaresini de özel formda yaptırdı.

Cami, 1896'da çıkan yangının ardından büyük zarar görerek ibadete kapatıldı. Minaresinin ahşap külahının yanması ve zaman içinde yenilenememesi yüzünden cami, halk arasında "Kesik Minare" olarak anılmaya başlandı.

