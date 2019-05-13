HABER

Şehzade Korkut Camisi'nin minaresi "külahına" kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

Şehzade Korkut Camisi'nin minaresi "külahına" kavuştu

Antalya'nın ilk camilerinden olan ve 1896'da çıkan yangının ardından kullanılmayan Şehzade Korkut Camisi'nin minaresinin "külahı"nın yerine takılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun desteğiyle camide geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında minarenin külahının yerine takılması için de çalışma yürütüldü.

Külahın vinç yardımıyla yerine konulmasının ardından minaredeki çalışmalar tamamlandı ve Kesik Minare, 123 yıl sonra külahına kavuştu.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, minareyi eksiksiz şekilde görme fırsatı bulacak.

- Şehzade Korkut Camisi

Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare), Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Korkut Camisi" adını aldı. Şehzade Korkut, caminin minaresini de özel formda yaptırdı.

Cami, 1896'da çıkan yangının ardından büyük zarar görerek ibadete kapatıldı. Minaresinin ahşap külahının yanması ve zaman içinde yenilenememesi yüzünden cami, halk arasında "Kesik Minare" olarak anılmaya başlandı.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Aydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyorAydın'da ‘İftar topu’ geleneği devam ediyor
Vali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştuVali Doğan, Türkmenlerle iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya kesik minare Kesik Minare külah Şehzade Korkut Camisi

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

Binali Yıldırım sosyal medyadan duyurdu! Su ve aylık akbilde indirim

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

İtiraf etti: Dibe vurdum!..

Trump'tan Çin'e gözdağı

Trump'tan Çin'e gözdağı

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

Sesiyle herkesi büyüledi! Şimdiden favori aday oldu

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

HDP'den dikkat çeken İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 şehit

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.