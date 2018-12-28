"Şehzadeler şehri" 650 bin turist ağırladı

CİHAN OKUR - Kültür turizminde marka haline gelen, Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları bulunan ve UNESCO'nun "Dünya Mirası Geçici Listesi"ne alınan "Şehzadeler şehri" Amasya, 2018 yılının 11 ayında 650 bin turist ağırladı.

Son yıllarda kültür turizminin yanında termal, doğa yürüyüşü ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'da valilik ve belediyenin turizm alanında yaptığı çalışmalar sonucu şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış sağlanıyor.

Birçok Osmanlı şehzadesinin ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak bilinen Amasya'da Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, Yalıboyu evleri, Şehzadeler Müzesi, Bimarhane ve Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, kentin önemli tarihi, kültürel ve doğal unsurları arasında bulunuyor.

Amasya Valisi Osman Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında kenti 620 bin turistin ziyaret ettiğini, 295 bin ziyaretçinin de kentte konakladığını söyledi.

Kenti bu yılın 11 ayında 650 bin turistin gezdiğini aktaran Varol, "Ülkemiz 2018 yılında turizm alanında çok önemli performans gösterdi. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı artış gösterdi. Ayrıca iç turizmde de ciddi hareketlilik sağlandı. Bunun bize yansıması da turist sayımızda oldu." dedi.