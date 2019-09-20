'Şehzadeler şehri' Amasya'da hedef 1 milyon turist

Hakan AKGÜN- Tayfur KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA Valisi Dr. Osman Varol, Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok padişah yetiştiren 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan ve son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden kente ilişkin hedefleri anlattı. Varol, "Amasya bir ‘turizm kenti’ haline gelmiştir. Hedefimiz, 615 binden 800 bin turist sayısına ulaşacağımız bugünlerde bu sayıyı 1 milyona çıkarmaktır" dedi.

Hititlerden Perslere, Romalılardan, Osmanlılara kadar birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, Yıldırım Beyazid, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim gibi padişahların şehzadelik yapmaları nedeniyle 'Şehzadeler Şehri' olarak anılan Amasya, son dönemlerde yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, son yıllarda kültür turizminde önemli mesafe kat eden Amasya'daki turizm hedefleri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunup, turist sayısının giderek artığına işaret etti. Amasya'da 7 bin 500 yıllık tarihin izinin hala yaşadığını belirten Vali Varol, "Amasya Anadolu coğrafyasında tarihin her döneminde önem taşımış bir şehir. 7 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Antik dönemden başlıyorsunuz Pers, Roma, Bizans ve sonrasında Türk İslam dönemiyle birlikte bizim tarihimiz açısından çok önemli olan bir dönem başlıyor. Türk İslam döneminde Amasya çok önemli bir şehir olmuş. Bu önem beraberinde gelen eserlerle ön plana çıkıyor. Amasya'nın sadece şu döneme ya da periyoda ait eserlerle insanlara bazı şeyler taahhüt etiğini düşünmememiz lazım. Kültür ve tarihten hoşlanıyorsanız, tarihini koruyabilmiş ve kısmen muhafaza edebilmiş bir şehir görmek istiyorsanız, Osmanlı kültürünü muhafaza eden bir şehir görmek istiyorsanız, Amasya'da aradığınızı bulacaksınız" dedi.