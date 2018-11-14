"Şeker azalmazsa, sağlıklı nesillere ulaşmamız zorlaşır"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, gıda endüstrisinin, ürünlerinin içindeki nişasta bazlı şeker içeren muhteviyatı azaltmasının gelecek nesillerin sağlığını etkileyeceğini, 10 sene sonra daha sağlıklı nesiller olacağını belirterek, "Yüzde 2 civarında genç, çocuk obezite artışı olan sağlıklı bir nesle ulaşırız. Eğer bu şekilde devam ederse, gıda üreticileri 'Nişasta bazlı şeker dahil, şeker tüketimini azaltmaya gerek yok.' diye kampanyalar yaparsa, çocuk obezitesinde yüzde 7-8 civarında olan artış devam eder ve bizim sağlıklı nesillere ulaşmamız zorlaşır. Buna bağlı bütün hastalıklar, böbrek, kalp sağlığı, diyabet gibi konuyla ilintili hastalıkların sayısı artar, sağlığa harcanan para daha da artar." dedi.

Erk, AA muhabirinin Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin sorularını yanıtlarken, Türkiye'de 3 milyon obez içinde 1,8 milyon çocuk bulunduğuna işaret ederek, aşırı şeker tüketiminin kılcal damarları tahrip ettiğini, bunun da kılcal damarların beslediği her organı tetiklediğini, karaciğer yağlanmasına, obeziteye yol açtığını, böbrek ve kalp sağlığını bozduğunu anlattı.