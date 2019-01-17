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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman: - "Sam amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istemektedir"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirerek, "Sam amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istemektedir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergenin, üçüncü kez Cumhur İttifakı'nın oylarıyla TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini" söyledi.

"Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesiyle" ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yayınlandığını anımsatan Karaduman, "Bunun bir özelleştirme değil devretme süreci olduğu söylenerek, milletin gözünün içine baka baka halkımız kandırılmaya çalışılıyor." görüşünü savundu.

"Sam amca, haşhaşın ardından şeker pancarı üretimini sınırlandırmak istemektedir." ifadesini kullanan Karaduman, şöyle devam etti:

"Şeker pancarı üretimi sınırlandırılırsa, ekolojik emperyalizmin nişasta bazlı şekerleri ve tatlandırıcılarına ülke pazarının açık hale getirilmesi sağlanmış olacak. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin en temel sebebi budur. Dolayısıyla haşhaşın yasaklanmasını söyleyen Sam amca, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden haraketle şeker pancarı üretimini de sınırlandırmak istemektedir.

Geçtiğimiz Nisan ayında 25 şeker fabrikasından 10'u özelleştirildi. Bu fabrikaların devrinde hukuksuz işlemler yaşandı ve bu hukuksuzluklara da göz yumuldu. Özelleştirilen şeker fabrikalarında hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Üretim ve verimliliğin artması bir tarafa işçiler de mağdur edilmiştir. Şeker pancarı üretiminin ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Üreticinin elinde kalan şeker pancarının ne olacağı belirsiz."

Karaduman, "zarar ediyor" algısı oluşturularak şeker fabrikalarını özelleştirilmesinin, "pazarı, sağlıksız tatlandırıcılara, mısır şurubuna, nişasta bazlı şekere terk etmek" anlamına geleceğini ifade etti.

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