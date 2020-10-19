HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı

Şeker fabrikasında buhar kazanı patladı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi.

Sukkar Erzincan Şeker Fabrikasında meydana gelen buhar kazanı patlamasında 2 işçi yaralandı.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Talip Kaban Bulvarı üzerinde bulunan şeker fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işçilerin çalışma yaptığı esnada su basıncından kaynaklı buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada Mahsuni Bal ve Orhan Mutlu isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanık oluşan işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Bir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik olduBir ili dolu vurdu! Araçlar delik deşik oldu
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi!
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
Virüse inanmayan fenomen Dima Stuzhuk koronadan hayatını kaybetti
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
İğrenç olayı saklayan anneye babadan dava
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
Ne yaptın Şeyma! Tüm vücudunu yağlarken...
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Diğer Haberler
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Maltepe'de müteahhide silahlı saldırı
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları açıklandı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
Hababam Sınıfı’ndaki sahne gerçek oldu
Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Tutuklandılar
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Yer: Bodrum! Dünyanın en iyi yatları arasında gösteriliyor, bakan bir daha baktı
Dünyanın en iyisi! Bakan bir daha baktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.