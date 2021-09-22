Şeker hastaları için diyet listesi!

Şeker hastalığı bulunan pek çok kişi kilolarından şikayetçi. Doğru beslenme programı ile hem kilolarınızda kurtulabilirsiniz hem de şekerinizin düzgün gitmesini sağlayarak vücudunuzda oluşacak hasarları engelleyebilirsiniz. Hiçbir rahatsızlığı bulunmayanların diyetine dikkat etmesi gerektiği gibi Tip 2 rahatsızlığı bulunanların diyetlerine ekstra hassasiyet göstermesi gerekiyor. İşte şekerden kurtulmanızı sağlayacak o diyet….

TİP 2 DİYABETTEN İLAÇLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN

Araştırmacılar doğru bir beslenme programı ile tip 2 diyabeti tersine çevirlebileceği ortaya koydu. British Columbia Üniversitesi ve İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, yaşları 30 ila 75 arasında değişen 200'e yakın diyabet hastası 12 haftalık belirli bir yemek planı uygulanarak gözlem altına alındı.

Diyette Düşük kalorili (günde 850 ila 1.100 kalori), düşük karbonhidratlı (günde 50 gr.'dan az karbonhidrat), yüksek proteinli (günde 110-120 gram) ürünler kullanıldı.

Deney sırasında katılımcılar, kan şekeri düzeylerini düşüren ilaçlara olan ihtiyaçlarını değerlendiren yerel eczacılara danıştı. Çünkü genellikle kırsal kesimlerdeki diyabetli kişiler, doktorlardan daha çok eczacıları tercih ediyordu. Bu nedenle araştırmacılar, eczacılara danışılmasını daha uygun gördü.

YAPILAN DİYETLE 3 AY İÇİNDE İLAÇLARDAN KURTULDULAR

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların üçte birinden fazlası, kan şekeri seviyelerinde, kan basıncında, kiloda ve genel sağlıklarında önemli iyileşmeler gösterdikleri için 3 ay içinde diyabet ilaçlarını bıraktı.

Araştırmacılardan Dr. Jonathan Little, "Tip 2 diyabet tedavi edilebilir ve bazen diyet müdahaleleriyle tersine çevrilebilir" diyor.

BU DİYETLE KİLO VERMEK MÜMKÜN

Little ayrıca, ilaç değişikliklerini takip ederken bu müdahalelere yardımcı olabilecek bir de stratejiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Önceki araştırmalar, düşük karbonhidratlı diyetlerin kilo kaybını büyük oranda desteklediğini buldu.

Düşük kalorili, düşük karbonhidratlı bir yemek planı kısıtlayıcı olabileceğinden, bu değişiklikleri sürdürmek genellikle zor olabilir. Bu nedenle uzun vadeli bir diyet olması zorlaşır. Ayrıca, beslenme planınızı düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı olacak şekilde düzenleyecekseniz, bir eczacı, doktor ya da diyabet uzmanına düzenli aralıklarla kontrole gitmenizde fayda var. Zira diyetinizde yapacağınız değişiklikler, hipoglisemi riskini artırabilir.

Bir doktorun yanı sıra gıda ve beslenme uzmanından da yardım almanızda fayda var. Diyetisyene başvurmanız, diyet ve yaşam tarzınızdaki değişikliklerin kalıcı olmasını sağlayabilir.



