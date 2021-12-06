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Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım

06.12.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da gerçekleştirilen tıbbi bir çalışma, kök hücre temelli bir tedavi yolu ile şeker hastalarının ihtiyacı olan insülinin vücutta üretilebileceğini ortaya koydu.

Şeker hastaları için umutlandıran haber: İleriye doğru atılmış harika bir adım

Kanada’nın British Columbia Üniversitesi ve Vancouver Coastal Health (VCH) araştırmacılarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen ve türünün ilk örneği olan çalışma, kök hücrelerle aşılanmış küçük bir implantın, vücudun kendi başına insülin üretmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

"DAHA ÖNCE HİÇ VAR OLAMAYAN BİR UMUT VAR"

Çalışmaya ilişkin CTV’ye konuşan Vancouver General Hospital endokrinoloğu Dr. David Thompson, "artık Tip-1 diyabet hastaları için daha önce hiç var olmayan bir umut var" dedi.

Çalışma sonucu, 25 kuruş büyüklüğünde bir cihazın, Tip 1 türü diyabeti olan on beş hastanın karın derilerinin altına yerleştirildiğini belirten Dr. Thompson, "Cihaz, laboratuvarda yetiştirilen tek bir kök hücre dizisinden üretilen ve kan şekerini kontrol eden hormon olan insülini yapmaktan sorumlu milyonlarca hücre içeriyor" dedi.

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Cell Stem Cell isimli bilimsel derginin son sayısında da yayımlanan çalışmada, implanttaki hücreler tarafından salınan insülin miktarını ölçmek için, insülin oluşumunun bir yan ürünü olarak kana salınan bir amino asit zinciri olan C-peptidi kullanıldı.

Şeker hastalarının kullandığı enjekte edilen insülinlerin C-peptid üretmediği hatırlatılan çalışmanın bulgularına göre, katılımcıların C-peptid seviyeleri yemek yedikten sonra yükseldiği ve doğal olarak insülin ürettiklerine dair kanıtlar gösterdiği belirtildi.

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Çalışmadaki hastaların ayrıca hedef kan şekeri aralığında yüzde 13 daha fazla zaman harcadıkları ve bazılarının da implant sayesinde enjekte ettikleri insülin miktarını azaltabildikleri tespit edildi.

"HARİKA BİR ADIM"

CTV’nin görüşlerine yer verdiği Toronto'daki Mount Sinai Hastanesi Diyabet Klinik Araştırma Birimi Direktörü Dr. Bruce Perkins, "Bunun geniş kapsamlı tedavi ve diyabetli herkes için hazır olduğu aşamada değiliz. Fakat Tip 1 diyabetli bir insana insülin üretebilen hücrelerin yerleştirilmesi ve bu hücrelerin bir miktar insülin üretip bir yıl hayatta kalması fikri ileriye doğru atılmış harika bir adım." dedi.

Kaynak: AA

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Kanada
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