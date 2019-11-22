Şeker hastaları için yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirilecek

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Uluslararası Pediatrik ve Ergen Diyabet Derneğince (ISPAD) geliştirilecek yapay zeka destekli mobil uygulama, şeker hastalarına rehber olacak.

Bahçeşehir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık ve teknolojiyi birleştirerek Türkiye ve dünyadaki diyabet hastalarına ve bu alanda çalışan doktorlara rehber olacak yapay zeka destekli bir platform olan "ISPAD Mobil Uygulaması" tanıtıldı.

Android ve İOS tabanlı yapılacak uygulama, hastaların ve doktorların diyabetle ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere kısa sürede ulaşıp etkin ve doğru yönlendirme alabilmelerini sağlayacak. Şeker hastalığı karşısında sağlıklı karar alma süreçlerini, doğru beslenme, ilaç kullanımı, son tedavi yöntemleri ve eğitim videolarını da görebilecekleri kişisel sağlık danışmanı olacak.

Mobil uygulamanın bilimsel yürütücülüğünü üstlenen Yale Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Cengiz, diyabetin çok tehlikeli ve kontrol edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: