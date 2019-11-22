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Şeker hastaları için yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:59 | Son Güncelleme

Çok dilli ve ücretsiz indirilebilecek ISPAD akıllı uygulama, 6 ay içinde ilk versiyonu ile hizmete sunulacak

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Uluslararası Pediatrik ve Ergen Diyabet Derneğince (ISPAD) geliştirilecek yapay zeka destekli mobil uygulama, şeker hastalarına rehber olacak.

Bahçeşehir Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, sağlık ve teknolojiyi birleştirerek Türkiye ve dünyadaki diyabet hastalarına ve bu alanda çalışan doktorlara rehber olacak yapay zeka destekli bir platform olan "ISPAD Mobil Uygulaması" tanıtıldı.

Android ve İOS tabanlı yapılacak uygulama, hastaların ve doktorların diyabetle ilgili tüm bilgilere ve gelişmelere kısa sürede ulaşıp etkin ve doğru yönlendirme alabilmelerini sağlayacak. Şeker hastalığı karşısında sağlıklı karar alma süreçlerini, doğru beslenme, ilaç kullanımı, son tedavi yöntemleri ve eğitim videolarını da görebilecekleri kişisel sağlık danışmanı olacak.

Mobil uygulamanın bilimsel yürütücülüğünü üstlenen Yale Üniversitesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eda Cengiz, diyabetin çok tehlikeli ve kontrol edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

"Dünyadaki toplam diyabetli sayısı 463 milyon kişi, bu sayının 2045 yılında 700 milyon kişiye ulaşacağını düşünüyoruz. Şu anda her 11 kişiden 1'i diyabetli. 7 milyon kişinin hayatı ise yüksek şeker ve diyabete bağlı olarak ölümle sonuçlanıyor. Şu anda diyabetli hastalarımıza tanı koyduğumuz andan itibaren belli tedavilere başlıyoruz ama Amerika'da bile hastalarımızın yüzde 80'i istediğimiz kontrolleri yapamıyor. Bunun birçok nedeni var ama en büyük nedenlerinden biri eğitim eksikliği. Biz diyabeti eğitimle yeneceğiz. Diyabet hala çözemediğimiz ve büyük zararları olan bir hastalık. Ne yazık ki bu durum dünyanın bazı noktalarında daha kötü durumda. Afrika'da diyabet tanısı koyulan çocukların ömrü sadece 7 ay. Bu bölgelerde yaşayan doktorları, hemşireleri ve şeker hastalarını eğitmemiz gerekiyor."

Cengiz, ISPAD mobil uygulamasının en büyük hedefini "güvenilir ve interaktif bilgilerle az gelişmiş ülkelere dahi ulaşmak" şeklinde açıkladı.

- 6 ay içinde ilk versiyonu ile hizmete sunulacak

Mobil uygulamanın yazılım sürecini yöneten Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca, diyabet ölümlerinin önüne geçmek için projeye dahil olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok dilli ve tüm telefonlara uyumlu olabilecek bu uygulamada diyabet ile bilgiler, doğru beslenme, şeker hastalarının bakımı, hastaya özgü interaktif eğitim videoları, akıllı sohbet robotu gibi bölümler olacak. Aynı zamanda yapay zeka sistemini de entegre edeceğimiz uygulamada kişiye uygun eğitimler de verilecek."

Çok dilli ve ücretsiz indirilebilecek ISPAD akıllı uygulama, 6 ay içinde ilk versiyonu ile hizmete sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Üniversitesi şeker hastası Uluslararası Pediatrik ve Ergen Diyabet Derneği Yale Üniversitesi

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