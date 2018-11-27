Şeker hastalarına güçlü cinsellik tüyosu: Şok dalga tedavisi

İSTANBUL, (DHA) -ŞEKER hastalarının yaşadıkları sertleşme sorununa dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Şeker hastaları, şok dalga tedavisiyle daha güçlü bir cinsellik hayatına kavuşabilirler" dedi. Yapılan araştırmalara göre tüm dünyada yaklaşık 300 milyon şeker hastası bulunuyor. Bu rakamın 2030 yılında 400 milyonu geçmesi bekleniyor. Hattat Kliniği Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, hastalar için yeni geliştiren tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. "ŞOK DALGA TEDAVİSİ SERTLEŞMEYİ GÜÇLENDİRİYOR" Şeker hastalığının penise kan taşıyan ve sertleşmeyi sağlayan damarları etkilediğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Bunun yanı sıra sertleşme işlevinde görev alan sinirler de hasar görebiliyor. Böylece diyabeti olan erkeklerin yüzde 50-70'i sertleşme sorununa yatkın hale geliyor. Kullandığımız şok dalga tedavisi olarak bilinen Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) spontan cinselliği arttıran ve sertleşme kalitesini güçlendiren en son teknolojili tedavi yöntemidir" diye konuştu.

"TEDAVİYLE SİNİR SİSTEMLERİ YENİLENİYOR" Tedavide cinsel damarların, sinir sisteminin, penis dokusunu destekleyen kollajen ve elastinin yenilendiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, "Var olan damarsal yetmezlik, sinir ileti kusurları ve cilt yaşlanması geri dönüştürülüyor. Özellikle diyabette pelvik bölgeyi çevreleyen cilt, cilt altı dokuları, sinir ve damar sistemleri yıpranıp zedeleniyor. Buna ek olarak Sigara, alkol, hareketsizlik, beslenme yanlışları ve stres hormonları da pelvik bölge sağlığını olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı. KÖTÜ YAŞAM TARZI ÖNCE PENİS DAMARLARINI ETKİLİYOR Penis damarlarının erkek vücudunun en küçük damarları arasında yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Bu damarlar kalbi besleyenlerden çok daha küçük olduğundan, yüksek kan şekeri-kolesterol fazlalığı-yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları ve sigara-alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, kilo fazlalığı gibi yaşam tarzı alışkanlıkları ilk etkilerini penise giden damarlarda gösterir. Penise giden kan akımı etkilendiğinde ilk başta sertleşme problemi olmak üzere bir dizi cinsel sorunlar karşılaşırsınız. Son yıllarda gelişen teknoloji ve tıptaki yenilikler sayesinde penis damarlarında rejenerasyon oluyor. Şok dalga tedavisiyle de cinsel sağlığı korumak ve oluşan hasarları tamir etmek mümkün" dedi.

NASIL UYGULANIYOR? Tedavi sürecini anlatan Prof. Hattat, "Şok dalga anestezi gerektirmeyen, ağrı yaratmayan ve hızlı sonuç veren bir tedavi şeklidir. ESWT ile elde edilen yüksek enerjili şok dalgaları ultrasonik cihazlara göre 10 kat yüksek enerjiyi çok kısa sürede uygulama alanına verir. Uygulama alanına giren rahatsızlıkların tedavisindeki başarı oranı yüzde 70-85 arasında değişmektedir.Bu tedavinin en önemli özelliği sadece sertleşme sorunu şikayetini azaltmakla kalmayıp yeni damar-sinir ve cilt dokusu gelişimini desteklemesidir. Damarsal durumda kalıcı bir iyileşme yarattığı için bu yönüyle sertleşme sorunu tedavisinde kullanılan tüm metotlardan farklıdır. Sertleşme sorununda hastanın durumuna göre yaklaşık 6-10 seans sonrasında sertleşme sorununda önemli gelişme sağlanmakta, özellikle sertleşmeyle ağrı yaşayan hastalarda yüzde 85’e varan oranda iyileşme görülmektedir. Özellikle ilaç tedavilerinin yan etkilerinden ötürü beklentilerini karşılanmayan hasta grubunda da yararlı bir yöntem" ifadelerini kullandı.

"PENİS EĞRİLİĞİNDE DE ERKEN DÖNEMDE ŞOK DALGANIN FAYDASI VAR " Şok dalganın faydalı olduğu sorunlardan birinin de penis eğriliği olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hattat, "Peyronie hastalığı özellikle 40 yaş üzerinde ve diyabetik erkeklerde sıkça ortaya çıkıyor. Penisin değişik noktalarında bir veya birden fazla plaklar oluşuyor. Bu plak ereksiyon sırasında penisin eğilmesine neden oluyor. Sertleşme anında oluşan eğiklik aynı zamanda ciddi bir ağrı da yaratabiliyor. Peyronie hastalığında ilk bir yılında ilaç tedavileri ile başarılı sonuçlar alınıyor. Yine erken dönemde şok dalga tedavileri de faydalı oluyor. Şok Dalganın bu konudaki en büyük faydası ağrı kontrolü, ereksiyon sırasında oluşan ağrı azaltılabilir. Bu tedaviyle peniste oluşan bağ dokusundaki elastikiyet kaybı da iyileştirilebiliyor. Ağrılı ve aktif dönemde cerrahi işlem yapılmıyor. Ancak sorun stabil olarak bir yılı aşkın süredir devam ediyorsa o zaman cerrahi işlemlere başvuruluyor" dedi. HANGİ HASTALAR TEDAVİYİ KULLANABİLİR?