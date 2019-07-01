Şeker hastalarına yaz uyarısı

Yaz aylarında sıcak artışı, özellikle şeker hastalığı (diyabet) gibi kronik rahatsızlıkları olan kişileri etkiliyor.

Vücutta başta cilt olmak üzere, böbrekler, akciğerler vücut ısı dengesini düzenliyor. Nem artışı hissedilen sıcaklığı daha da arttırıyor. Bu nedenle özellikle şeker hastaları bazı konularda yazın biraz daha dikkatli olması gerekiyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, şeker hastalarına yaz mevsimi için önemli uyarılarda bulundu. Dr. Ecemiş, “Diyabetli olsanız da olmasanız da bu çok sıcak ve nemli yaz günlerinde, sıvı kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Diyabetiniz varsa ve kan şekeri değerlerinin kontrol altında olmadığı durumlarda da su kaybı yaşanabilir. Sıvı kaybını önlemek için bol bol su, sade maden suyu, şekersiz buzlu çay ve limonata ve kafeinsiz içecekler tüketilmelidir. Alkolden uzak durulmalıdır” dedi.

“Güneş çarpması tehlikeli olabilir”

Özellikle açık havada çalışanların veya egzersiz yapanların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, “Diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişiler aşırı sıcağa daha duyarlıdır. Güneş çarpması durumunda; baş dönmesi veya bayılma, aşırı terleme, kas krampları, nemli veya soğuk cilt, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve/veya bulantı olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız ilk olarak akla gelmesi gereken ve müdahale edilmesi gereken en önemli durum hipoglisemidir. Bu durumda bir an önce serin bir ortama geçerek öncelikle kan şekerinin yükseltilmesi için meyve suyu gibi şekerli gıda tüketilmelidir ve mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır” diye konuştu.