Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte herkesin bilmesi gereken işaretler!

Şeker hastalığı belirtileri kan şekerinin ne kadar yükseldiğine bağlı olarak değişir. Bazı insanlar, özellikle prediyabet veya tip 2 diyabetliler başlangıçta semptomlar yaşayamayabilir. Tip 1 diyabette semptomlar hızla ortaya çıkma ve daha şiddetli olma eğilimindedir.
Şeker hastalığı vücudun kan şekeri olarak bilinen kan şekerini işleme yeteneğini etkileyen bir durumdur. Farklı diyabet türleri ortaya çıkabilir ve durumu yönetmek türüne bağlıdır. Tüm diyabet formları bir kişinin aşırı kilolu olmasından veya aktif olmayan bir yaşam tarzına öncülük etmesinden kaynaklanmaz. Aslında, bazıları çocukluktan beri vardır. Peki şeker hastalığı belirtileri nelerdir?
Tip 1 ve tip 2 diyabetin belirtilerinden bazıları şunlardır:
Tip 1 diyabet her yaşta gelişebilir, ancak sıklıkla çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar. Tip 2 diyabet, daha yaygın tip, her yaşta gelişebilir, ancak 40 yaşından büyük insanlarda daha yaygındır.
Şeker hastalığı, kan şekeri olarak da adlandırılan kan şekeri çok yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri ana enerji kaynağınızdır ve yediğiniz yiyeceklerden gelir. Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, yiyeceklerden elde edilen glikozun hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterli veya hiç insülin üretmez veya insülini iyi kullanmaz. Glikoz daha sonra kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Zamanla, kanınızda çok fazla glikoz bulunması sağlık sorunlarına neden olabilir. Şeker hastalığının tedavisi olmasa da, diyabetinizi yönetmek ve sağlıklı kalmak için adımlar atabilirsiniz.
Doktorunuz tip 2 diyabetli olduğunuzu teşhis ederse genellikle kilo kaybını ve genel sağlığı desteklemek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı önerebilir. Diyabet veya prediyabetli bir kişiyi beslenme uzmanına yönlendirebilir. Şeker hastalığı ile mücadele ediyorsanız bakın nasıl bir yaşam tarzı benimsemeniz gerekir:
Kepekli tahıllar, meyveler, sebzeler, yağsız proteinler, az yağlı süt ürünleri ve fındık gibi sağlıklı yağ kaynakları dahil olmak üzere taze, besleyici gıdalarda yüksek bir diyet yemek.
Şekerli asitli içecekler, kızarmış yiyecekler ve yüksek şekerli tatlılar gibi diğer besinsel faydaları olmayan kalorileri sağlayan yüksek şekerli gıdalardan kaçınmak.
Aşırı miktarda alkol tüketmekten kaçınmak
Yürüme, aerobik, bisiklete binme veya yüzme gibi haftanın en az 5 günü günde en az 30 dakika egzersiz yapmak.
Baş dönmesi, konfüzyon, halsizlik ve aşırı terleme dahil olmak üzere egzersiz yaparken düşük kan şekeri belirtilerini tanımak.
Ayrıca vücut kitle indeksini (BMI) azaltmak için adımlar atabilir, bu da tip 2 diyabetli bazı kişilerin ilacı kullanmadan durumu yönetmesine yardımcı olabilir.
Diyabet geliştiren gençlerin yaşamları boyunca sağlık sorunları riski daha yüksektir. Belirti ve semptomları tanımak, çocuğun erken tanı almasına yardımcı olabilir ve bu da daha iyi bir sonuç şansı verir.
Çocuklar ve gençler arasında en yaygın tip 1 diyabet belirtileri şunlardır:
Tip 2 diyabet küçük çocuklarda daha az görülür, ancak insülin düzgün çalışmadığında ortaya çıkabilir. Yeterli insülin olmadan, kan dolaşımında glikoz birikebilir.
Tip 2 diyabet belirtileri şunları içerir:
Çocuklarda tip 1 diyabet belirtileri birkaç hafta içinde hızla gelişme eğilimindedir. Tip 2 diyabet semptomları daha yavaş gelişir. Tanı koymak aylar veya yıllar alabilir. Ebeveynler, şeker hastalığının belirtilerinden herhangi birini farkederse çocuklarını doktora götürmelidir.
Günümüzde obezite ve tip 2 diyabet konusunda en etkili yöntemlerden biri hiç tartışmasız cerrahi uygulamalardır. Tıbbi veriler neticesinde cerrahi uygulamaların tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde %80-95 oranında tam ya da kısmi iyileşme sağladığı görülebilir. Roux-en-Y Gastrik Bypass Amerika başta olmak üzere bütün dünyada en sık uygulanan obezite cerrahisi ameliyatıdır. Roux-en-Y Gastrik Bypass hem mide hacmini küçülten hem de emilim kısıtlayan bir ameliyattır. Yediğiniz gıdaların miktarını azaltır, aynı zamanda alınan besinlerin bir kısmının emilmeden atılmasını sağlar.
Sleeve Gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) midenin büyük bir bölümünü kaldıran ve bunu yaparak kilo kaybına neden olan bir ameliyattır. Kalan mide dardır ve yemek için çok daha küçük bir rezervuar sağlar. Sleeve gastrektomi bağırsak hormonlarında diyabette iyileşmeyi destekleyen bazı değişikliklere neden olmaktadır. Sleeve gastrektomi sonrası diyabet remisyon oranları da çok yüksektir (% 60'dan fazla) ve bazı çalışmalarda gastrik bypass sonrası görülen sonuçlara benzer.
Ayarlanabilir Gastrik Bant, bir bandın midenin üst kısmı etrafına yerleştirilmesini içeren bir kilo verme prosedürüdür. Diyabetin remisyonu hastaların yaklaşık yüzde 45-60'ında görülür. Ayarlanabilir bandla oluşturulan küçük mide poşu sayesinde, az yiyerek doyma sağlanır. Band, karın bölgesinde cilt altına yerleştirilen bir mekanizmayla dışarıdan serum fizyolojik ile şişirilebilir ve bu sayede besinlerin geçişi ayarlanabilir. Herhangi bir emilim bozukluğu olmaz, gıdalar midede normal şekilde sindirilir.
Kan şekeri (glikoz) seviyelerini kontrol etmek, hastalığın komplikasyonlarını önlemek için diyabet tedavisinin ana hedefidir. Tip 1 diyabet, insülin, diyet değişiklikleri ve egzersiz ile yönetilir. Tip 2 diyabet, kilo kaybı veya diyet değişiklikleri ile yönetilebilir. Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan bu ilaçların tipik olarak hamile veya emziren kadınlarda kullanılmadığını unutmayın. Şu anda hamile veya emziren kadınlarda diyabetin kontrol edilmesinin önerilen tek yolu diyet, egzersiz ve insülin tedavisidir. Bu ilaçları alıyorsanız, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya bu ilaçları alırken hamile kaldıysanız sağlık uzmanınızla konuşmalısınız .
Tip 1 diyabet nedeni: Vücudun enfeksiyonla mücadele sistemi olan bağışıklık sisteminiz, pankreasın insülin üreten beta hücrelerine saldırır ve yok eder. Bilim adamları, tip 1 diyabetin, hastalıkları tetikleyebilecek genler ve virüsler gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyor.
Tip 2 diyabet nedeni: Şeker hastalığının en yaygın formudur. Tip 2 diyabete yol açabilen prediyabide ve tip 2 diyabette, hücreleriniz insülin etkisine dirençli hale gelir ve pankreasınız bu direncin üstesinden gelmek için yeterli insülin yapamaz. Enerji için ihtiyaç duyulan yerlere hücrelere gitmek yerine, kan dolaşımınızda şeker birikir. Bunun neden olduğu kesin değildir, ancak tip 2 diyabetin gelişiminde de genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığına inanılmaktadır. Aşırı kilolu olmak, tip 2 diyabet gelişimi ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır, ancak tip 2 olan herkes aşırı kilolu değildir.
Hem erkeklerde hem de kadınlarda şeker hastalığı belirtileri aynıdır. Aşırı susama ve açlık, sık idrara çıkma (idrar yolu enfeksiyonları veya böbrek problemlerinden), kilo kaybı veya kilo almak, yorgunluk
sinirlilik, bulanık görme, yavaş iyileşen yaralar, mide bulantısı, cilt enfeksiyonları, vücut kırışıklıkları bölgelerinde cildin koyulaşması, meyveli, tatlı veya aseton kokulu nefes kokusu, ellerde veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma.
Diyabetik nöropati, tip 1 ve tip 2 diyabetin ciddi ve yaygın bir komplikasyonudur. Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanan bir tür sinir hasarıdır. Durum genellikle yavaş yavaş gelişir. Diyabetiniz varsa ve ellerinizde veya ayaklarınızda uyuşma, karıncalanma, ağrı veya halsizlik fark ederseniz, doktorunuzu görmelisiniz. Bunlar periferik nöropatinin erken belirtileridir. Tehlike genellikle ağrıyı hissedemediğinizde ve ayağınızda ülser geliştiğinde ortaya çıkar. Belirtiler, etkilenen bölgelere göre değişir. Farklı diyabetik nöropati tiplerinin ortak belirtileri ise şöyledir:
Şeker hastalığı, vücuttaki kan şekeri ve insülin seviyelerini etkileyen bir durumdur. Otlar ve takviyeler diyabeti iyileştirmez ve bağımsız bir tedavi oluşturmaz, ancak bazıları semptomlardan kurtulmak ve komplikasyon riskini azaltmak için geleneksel tedaviyle birleşebilir. Tip 2 diyabetli insanlar için yararlı olabilecek bitki ve takviyeler şöyledir.
Aloe vera: Aloe vera birçok farklı kullanıma sahip ortak bir bitkidir. Birçok insan cilt bakımı için faydalarının farkındadır, ancak tip 2 diyabetin ilerlemesini yavaşlatmak da dahil olmak üzere başka faydaları da olabilir. 2013 yılında yayınlanan bir derleme, sıçanlarda diyabet semptomlarını tedavi etmek için aloe vera kullanımını inceledi. Bulgular, aloe veranın, pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin korunmasına ve onarılmasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bir içeceğe veya smoothie'ye aloe vera ekleyebilirsiniz.
Tarçın: Tarçın, bir ağacın kabuğundan gelen kokulu bir baharattır. Tatlılar, unlu mamuller ve diğer yemeklerde popüler bir bileşendir. Ek şeker olmadan tatlılık katabilecek bir tada sahiptir. Sadece bu nedenle tip 2 diyabetli kişiler arasında oldukça popülerdir.
Acı kavun: Momordica charantia veya acı kavun, tıbbi bir meyvedir. Geleneksel Çin ve Hint tıbbında yüzyıllardır kullanılmıştır. Acı kavunun diyabet semptomlarına yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
Çemen otu: Çemen otu, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilecek başka bir tohumdur. Tohumlar, karbonhidratların ve şekerin sindirimini yavaşlatmaya yardımcı olan lifler ve kimyasallar içerir. Tohumların tip 2 diyabetin başlamasını geciktirmeye veya önlemeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar da vardır.
Zencefil: Zencefil, insanların geleneksel tıp sistemlerinde binlerce yıldır kullandığı bir başka bitkidir. İnsanlar sindirim ve enflamatuar sorunları tedavi etmek için genellikle zencefil kullanırlar.
Diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekenler: İnsanlar herhangi bir yeni bitki veya takviye almadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Bazı otlar, kan incelticiler ve yüksek tansiyon ilaçları gibi aynı işi yapan diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Yeni bir takviye başlamadan önce herhangi bir etkileşimin farkında olmak önemlidir.