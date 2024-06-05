Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığı tedavisi

Şeker hastalığı yaşamı tehdit eden bir durumdur ancak doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilebilir. Şeker hastalığı bir dizi sağlık sorununa neden olabilir bunlar arasında kalp hastalığı, böbrek hastalığı, göz problemleri, sinir hasarı ve ayak problemleri bulunur. Bu komplikasyonların önlenmesi için düzenli tıbbi kontrol, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve kan şekeri seviyelerinin sürekli izlenmesi önemlidir.

Şeker hastalığı nedir?

Şeker hastalığı pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun insüline direnç göstermesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. İnsülin, glikozun hücrelere girip enerji olarak kullanılmasını sağlayan hormondur. Yüksek kan şekeri seviyeleri birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Şeker hastalığı neden olur?

Şeker hastalığı genellikle tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olmak üzere 2 ana türde görülür. Tip 1 diyabet, bağışıklık sisteminin vücudun pankreasında bulunan beta hücrelerine saldırması sonucu insülin üretiminin durmasıyla ortaya çıkar. Tip 2 diyabet ise vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması veya yeterli miktarda üretememesiyle ilişkilidir ve genellikle yaşam tarzı faktörleriyle ilişkilendirilir.

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Şeker hastalığının belirtileri genellikle tipine ve kan şekeri seviyelerinin yükselmesinin şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şeker hastalığı belirtileri şöyledir:

Sık idrara çıkma

Aşırı susama

Aşırı açlık

Kilo kaybı

Yorgunluk

Bulanık görme

Uyuşma veya karıncalanma

Yavaş iyileşen yaralar

Şeker hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Şeker hastalığı tedavisi tipine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tip 1 diyabet için, günlük insülin enjeksiyonları veya insülin pompası kullanımı yaygın tedavi yöntemleridir. Tip 2 diyabet için ise yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz), oral ilaçlar ve insülin tedavisi yaygın olarak kullanılır. Şeker hastalığı nasıl geçer sorusunun yanıtı şöyledir:

Düzenli olarak yemek yiyin.

Her öğünde farklı besin gruplarından yiyecekler tüketin.

Porsiyon kontrolüne dikkat edin.

Etiketleri okuyun ve şeker ve yağ içeriğini kontrol edin.

Düzenli egzersiz yapın.

Sigarayı bırakın.

Doktorunuzla veya diyetisyeninizle birlikte size uygun bir beslenme planı oluşturun.

Şeker hastası ne yemeli?

Diyabet yönetiminde beslenme önemli bir rol oynar. Diyabet hastasıysanız, kan şekeri seviyenizi kontrol etmenize ve komplikasyon riskini azaltmanıza yardımcı olacak bir diyet planı uygulamanız gerekir. Şeker hastaları için genel beslenme önerileri şunlardır:

Beyaz ekmek, beyaz pirinç, beyaz makarna, kek, kurabiye, şekerli içecekler gibi yiyecekleri sınırlayın ya da komple bırakın

Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar, havuç, salatalık gibi lifli sebze; elma, portakal, armut, çilek, üzüm, kivi gibi meyveler yiyin

Tavuk, hindi, balık, ton balığı, fasulye, mercimek, nohut, tofu gibi yağsız protein kaynaklarına yönelin

Kırmızı et, sosis, salam, pastırma gibi yağlı et ve işlenmiş etlerden uzak durun

Zeytinyağı gibi doymamış yağları tercih edin

Tereyağı, margarin, kızartılmış yiyecekler ve paketlenmiş gıdalardan kaçının

Düşük yağlı veya yağsız süt ve süt ürünlerini tercih edin, tam yağlı süt ürünlerinden kaçının.

Su ve şekersiz içecekler için, şekerli içeceklerden, gazlı içeceklerden ve meyve sularından kaçının.





