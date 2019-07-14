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Şeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana’da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmiş

Adana’da bir portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şahıs, "Şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde portakal bahçesinde Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Olay yerine gele ekipler, portakal ağaçları arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri buldu. Polis, damlama sulama sistemi kurulan bahçede boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri küreklerle kökünden söktü. Kenevirleri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S. (60) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Hasbi S. basın mensuplarına, "Ben şeker hastasıyım, televizyonda ünlü bir doktor kenevirin bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Şeker oranım yarı yarıya düştü" dedi"
Hasbi S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Şeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmiş

Şeker hastalığından kurtulmak için kenevir ekmiş

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