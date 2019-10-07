"Şeker hastalığının gebelikte tanınması son derece önemli"

HAYATİ AKÇAY - Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Filiz Yanık, anne adayları ve bebeklerinin sorunlarla karşılaşmaması için şeker hastalığının gebelikte tanınması ve tedavi edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelikte en sık rastlanan endokrin probleminin diyabet olduğunu, bu durumla çok sık karşılaştıklarını belirtti.

Özellikle obez hastalarda bunu daha sık gördüklerini ifade eden Yanık, gebelikte diyabetin son derece önemli olduğunu, bunun için anne adaylarının dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yanık, obezitenin çağın çok ciddi problemi olduğuna dikkati çekerek, gebelerin obezite problemlerini önlemek adına gebelikten önce kilo vermeleri ve spor yaparak günlük yaşantılarını düzenlemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Gebelikte görülen diyabetin sadece annenin değil, fetusun, yenidoğanın sağlığını da çok etkileyen bir durum olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Anne açısından kan şekerinin çok yüksek çıkması daha sonrası için çok ciddi sıkıntılar oluşturabiliyor. Annede göz dibi problemleri ve böbrekle ilgili problemler oluşabiliyor. En çok da karşımıza çıkan preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesini bu tür hastalarda daha çok görüyoruz."