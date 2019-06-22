Şeker hastası erkeklerde cinsel bozukluğa dikkat

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, özellikle şeker hastası olan erkeklerde 40-50 yaşlardan itibaren ciddi anlamda cinsel bozukluklar ortaya çıktığını söyledi.

Diyarbakır Dicle Memorial Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, erkeklerde androlojik olarak ortaya çıkan problemlerin başında sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sıklıkla görülen hastalıklar olduğunu belirtti. Op. Dr. Zülfü Sertkaya, bölgede bu hastalıklarla ilgili problem yaşayanların çoğunlukla doktora başvurmak yerine daha çok internet üzerinden araştırmalar yaparak sahte olan ilaçlara başvurmak durumunda kaldıklarını ifade etti. Bu hastalıkların tıpkı bir tansiyon, şeker hastalığı gibi insanların mevcut bir hastalığı olabileceğini ve bu hastalıkla ilgili hastalarına farklı seçenekte tedaviler sunabilmekte olduklarını belirten Op. Dr. Sertkaya, hastalarında özellikle sertleşme bozukluğu görülmesi durumunda aile içerisinde ciddi ailevi problemlerin ortaya çıkabildiğini dile getirdi. Erken boşalmada da yine benzer bir şekilde ailevi problemlere neden olabildiğini ifade eden Op. Dr. Sertkaya, "Sertleşme bozukluğunun ortaya çıkmasında öncelikle organik bir sebebin olup olmadığı veya “Hormonel bir problemin olup olmadığı araştırıldıktan sonra stres durumunda veya psikolojik rahatsızlıklar durumunda olduğunu kabul ederek tedavilerimize ona göre düzenlememiz gerekir. Toplumda özellikle sertleşme bozukluğuyla alakalı en sık gördüğümüz sebeplerin başında şeker hastalığı gelmektedir. Özellikle şeker hastası olan erkeklerde 40-50 yaşlardan itibaren ciddi sertleşme bozukluğu ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarımızda tedaviye ciddi yanıtlar verebilmektedir. Özellikle şekerin bu hastalarımıza penise giden sinirlerde ve damarlarda hasara neden olarak bu hastalarımızın sertleşme bozukluğunu hafif düzeyden ileri düzeye kadar ortaya çıkarabilmektedir. Sertleşme bozukluğunun en sık sebeplerinden biri olan şeker hastalığının tedavi edilmesinin öncelikle dahiliye ve endokroloji uzmanlarıyla birlikte yürütmemiz gerekir. Bu hastalarımızda önce şeker kontrolüne gönderiyoruz ve bu hastalarımızda şekerinin düzeldiğinden emin oluyoruz. Sonrasında tedaviye başlıyoruz” dedi.