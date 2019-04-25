Şeker hastası genç kızın ölümüne ilişkin davada karar

Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de 2016 yılında sevgilisiyle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Hıracı'nın (20) ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. "Kübra benim yanıma severek geldi. Aklıma Kübra'ya zarar vermek gibi bir şey gelmedi. Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir" diyen sanık Caner B. "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa iyi hal indirimi ise uygulanmadı. KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner B. ile tutuksuz sanıklar Doğanay B. ve İdris B. hazır bulundu. Caner B.'nin avukatı tanıklarını dinlettiklerini ve delillerini sunduklarını belirterek, "Müvekkil ile Kübra Hıracı arasında bir gönül ilişkisi vardır. Hangi saatte ölenin komaya girdiği bilinemez. Buna ilişkin uzman doktorun da beyanı alınmıştır. Hastaneler doğru müdahaleyi yapsalardı kurtarılabilirdi. Tecavüz eden birisi mağdurunu hastaneye götürüp takip edip, onu beklemez. Ört bas etmeye çalışır. Müvekkil ölenin şeker hastası olduğunu bilmiyordu. Ölen daha önceden de defalarca komaya girmiştir. Müsnet suçların oluşmadığı kanaatindeyiz. Beraatini talep ederiz" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Kazada kaskı parçalanan motosikletli ağır yaralandı Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

"BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Söz verilen sanık Caner B. ise "Kübra benim yanıma severek geldi. Aklıma Kübra'ya zarar vermek gibi bir şey gelmedi. Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Yaşadığım herşey anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlarini talep etti. SANIK 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Caner B.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın eylemi beden vaya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediğinin anlaşıldığından cezayı yarı oranında artırarak 24 yıl hapis cezası verdi. Caner B. "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun birden fazla kişi ile birlikte beden veya ruh bakımında kendini savunamayacak kişiye karşı işlendiğinden cezayı 6 yıla çıkardı. Suçun cinsel amaç ile işlenmesini gözönüne alan mahkeme heyeti cezayı 9 yıla yükseltti. Sanık sonuç olarak toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişteki hali ve olumsuz sosyal ilişkilerini gözönüne alan mahkeme heyeti verilen cezalarda "iyi hal" indirimi ise uygulanmadı. Caner B.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.