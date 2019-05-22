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Şeker hastası kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 00:52 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, şeker hastası Aynur Kıroğlu (51), evinde ölü bulundu.

Şeker hastası kadın evinde ölü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, şeker hastası Aynur Kıroğlu (51), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli Hasan Kıroğu, iddiaya göre iş çıkışı eşi Aynur Kıroğlu'nun verdiği siparişleri almak için markete gitti. Alışverişin ardından eve gelen Hasan Kıroğlu, eşinin kapıyı açmaması üzerine anahtarıyla eve girmek istedi. Ancak kapıda anahtar bulunması nedeniyle eve giremeyen Hasan Kırıoğlu, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkondan içeri giren ekipler, Kıroğlu'nu hareketsiz halde kanepede yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aynur Kıroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şeker hastası olan 2 çocuk annesi Kıroğlu'nun cansız bedeni, Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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