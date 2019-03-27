Şeker hastası kızın ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece’de 20 yaşındaki şeker hastası Kübra Hıracı'nın ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Caner Baysan ile tutuksuz sanık Doğanay Baysan ve suça sürüklenen çocuk İ.B. katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Engin Oğur, esas hakkındaki mütalaasında, Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul'da yaşayan sanık Caner Baysan’ın 2 haftalık süreçte telefonla ve yüz yüze görüştüğünü, daha sonrasında aralarında duygusal bağ oluştuğunu aktardı.

Hıracı'nın 22 Aralık 2016’da sanık Caner Baysan’ın yanına gittiği ve ikilinin araçta alkol almaya başladığı belirtilen mütalaada, daha sonra İ.B. ve Doğanay Baysan’ın da yanlarına geldiği bilgisi verildi. Grubun birlikte içki içtiği, ardından günlük ev kiralamak için Uçurtma Sokağı’na gittikleri ifade edilen mütalaada, Kübra Hıracı’nın araçta baygın vaziyette bulunurken, Baysan ve İ.B'nin Kübra Hıracı adına oda kiraladığı kaydedildi.

Mütalaada, sanıkların baygın Hıracı'yı araçtan indirdiği, sanık Baysan’ın, Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktuğu, odanın kapısını İ.B'nin açtığı, hemen arkasından da Doğanay Baysan’ın Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdiği ve daha sonra İ.B. ile Doğanay Baysan’ın odadan çıktığı anlatıldı.