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Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca Celal Tilgen neden vefat etti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Malatya’da Şeker Hoca ismi ile bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şimdi Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen araştırılmaya başlandı. Peki, Şeker Hoca neden öldü? Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca nereli? Şeker Hoca kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Şeker Hoca kimdir? Şeker Hoca Celal Tilgen neden vefat etti?

Şeker Hoca lakabı ile bilinen Celal Tilgen ile ilgili vefat haberinin ardından Celal Tilgen araştırılmaya başlandı. Özellikle Şeker Hoca neden öldü sorusunun yanıtı merak ediliyor. İHA haberine göre Şeker Hoca Celal Tilgen Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şimdi daha önce sık sık vaazlarıyla gündeme gelmiş olan Şeker Hoca araştırılıyor. Peki, Şeker Hoca kaç yaşındaydı? Şeker Hoca nereli? Celal Tilgen kimdir? İşte detaylar...

ŞEKER HOCA KİMDİR?

Şeker Fabrikası Camii’nde uzun seneler boyunca görev yapan ve 5 sene önce de emekli olan Celal Tilgen 69 yaşında hayata veda etti. Rahatsızlığından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’nde tedavi gördü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Şeker Hoca Celal Tilgen’in Covid-19 sebebiyle öldüğü öğrenildi. Şeker Hoca daha önce görevi sırasında verdiği vaazlar ile sık sık gündeme gelmişti. Özellikle Şeker Hoca, 2009 senesinde domuz gribi sebebiyle Şeker Fabrikası Camii’ndeki görevi sırasında maskeyle vaaz vermesi nedeniyle oldukça dikkat çekmişti.

Aynı zamanda Şeker Hoca cuma namazı vaazı sırasında laptop kullanmasıyla da gündeme gelmişti. Malatya’nın en renkli simalarından bir tanesi olarak kabul edilen Şeker Hoca, cami içinde galoş uygulaması başlatmasıyla da takdir toplamıştı. Şeker Hoca Celal Tilgen sıradışı uygulamalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Özellikle camiye gelen vatandaşların ayakkabılarını sigortalatması da gündem olmuştu ve konuyla ilgili çok sayıda haber yapılmış, ünlü hoca beğeni toplamıştı. Şeker Hoca o dönem namaz sırasında ayakkabısı çalınan vatandaşlar için para toplayıp yeni ayakkabı alınmasını sağlıyordu.

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