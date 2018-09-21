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Şeker-İş'ten NBŞ ve yapay tatlandırıcı uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.09.2018 11:01 | Son Güncelleme

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrencilere ve velilere, okul kantinlerinde satılan içecek ve yiyeceklerin içinde bulunan nişasta bazlı şekerler ve yapay tatlandırıcılar konusunda uyarıda bulundu

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde velilere ve öğrencilere, gıda tüketimlerinde nişasta bazlı şekerler (NBŞ) ve yapay tatlandırıcılar konusunda uyarılarda bulundu.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, okul kantinlerinde satılan enerji, kolalı, gazlı içeceklerin ve soğuk çay, meyve suyu gibi konsantreli ürünlerin NBŞ ve yapay tatlandırıcı içerdiğini belirterek, satışlarının yasaklanmasını istedi.

Çocukların sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu dile getiren Gök, şunları kaydetti:

"Obeziteye bağlı hastalıklar bazen ölümcül seyredebilmektedir. O yüzden okul çağından itibaren beslenme programı yeniden gözden geçirilerek, okullarda kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde halen daha satılan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal mineralli içecek, aromalı şurup, meyveli içecek, sporcu içecekleri gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcı içeren yiyecek ve özellikle içecekler yasaklanmalıdır."

Yaşam kalitesini düşüren ve tüm dünyada hızla artan hastalıklardan biri olan obeziteye de dikkati çeken Gök, Sağlık Bakanlığınca ilgili tüm kuruluşların katılımı ile hazırlanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"nın etkin bir şekilde uygulanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
genel başkan Isa Gök Şeker-İş Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası

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