Şeker fabrikalarının temmuz ve ağustos ayları içerisinde özelleştirilen bir bölümünün kampanya döneminin hemen öncesinde devredildiğini aktaran Gök, diğer kısmının devrinin ise belirsizlik içerisinde olduğunu, kampanya dönemi hazırlıklarına dahi girişilmediğini belirtti.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede dünya uygulamalarının tam aksine salt satış yöntemiyle şeker fabrikalarını özelleştirme kararı alındığını, bunun da kamuoyunun pancar şekerinde de ithal eden ülke konumuna geleceği noktasında endişeye yol açtığını belirtti.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Türkşeker ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının hammaddeyi garanti altına almayan, çiftçiyi mekanizmanın dışında bırakan, teknik tecrübeye sahip çalışanları diyalog dışı bırakan yaklaşımıyla, devri gerçekleşmeyen şeker fabrikalarının kampanya dönemine başlamaları ve üretimlerini sürdürmeleri inkıtaya uğrayacak, sektörde geri dönüşü mümkün olmayan yaralar açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Gök, şunları kaydetti:

"Türkşeker ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının hammaddeyi garanti altına almayan, çiftçiyi mekanizmanın dışında bırakan, teknik tecrübeye sahip çalışanları diyalog dışı bırakan yaklaşımıyla, devri gerçekleşmeyen şeker fabrikalarının kampanya dönemine başlamaları ve üretimlerini sürdürmeleri inkıtaya uğrayacak, sektörde geri dönüşü mümkün olmayan yaralar açılacaktır. Şeker maliyeti artışından 4/B'ye geçiş ve emekliliği hak etmiş olanların emekli edilmesi ile deneyimli çalışan portföyünün yitirilmesine kadar sektör olumsuzluklar silsilesinin içine hapsolacaktır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, şeker sektörünü sabote eden bu icraatlarıyla ülkemizde pancar şekerini bitiren kurum olarak tescillenecektir."

Gök, 2018/2019 pazarlama yılı öncesi, şeker sektörünün yönetim ve organizasyonundaki bu vahametin ortadan kaldırılması ile şeker pancarı tarımı ve şeker sanayisinin geleceği adına yönetimsel kararların tekrar gözden geçirilmesi zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı.

