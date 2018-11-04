"Hiçbir ciddi çalışma yapılmaksızın, son derece kötü bir zamanda ve kamu zararına neden olacak şekilde yapılan şeker fabrikaları özelleştirmeleri çiftçiyi mağdur etmeye başladı. Bunun en net sonucu gelecek yıl şeker pancarı üretimindeki ciddi düşüşle görülecektir. Özelleştirme İdaresi ve özelleştirme savunucuları ne yazık ki Türkiye aleyhine olan süreci umursamıyor. Bir yandan özelleştirme yapılırken, diğer yandan gümrüksüz bir şekilde Bosna'dan NBŞ (nişasta bazlı şeker) ithalatının önünün açılması, şeker kategorisinde değerlendirilmeyerek ithalatı yıldan yıla katlanarak artan tatlandırıcı ticaretinin teşviki, ülke şeker sektörü geleceğinin karanlık olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi gerçekleri kamuoyuna anlatmaktan, siyasileri bilgilendirmekten, sektörde üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik girişimlerine devam etmekten asla ve asla vazgeçmeyecektir."

