Şeker korkulu rüyanız olmasın! Şekeri düşüren besinler var mı? Şekeri hangi besinler düşürür? Şekeri düşüren besinler nelerdir?

Şekeri düşüren besinler özellikle şeker hastalarının ilgisini çekmektedir. Şekeri düşüren besinler, bugün de yarın da sürekli araştırılan konuların başında gelmektedir. Şekeri düşüren besinler, içerdikleri lif oranları bakımından yükselen kan şekeri değerini dengelemektedir. Peki hangi besinler kan şekerini dengeler ya da şekeri düşüren besinler nelerdir gelin birlikte göz atalım...

ŞEKERİ DÜŞÜREN BESİNLER NELERDİR?

Şekeri düşüren besinlerin başında balık gelmektedir. Omega 3 yağ asitleri bakımından sağlıklı olduğunu bildiğimiz balık, aynı zamanda güçlü bir protein kaynağıdır. Balık, kan şekeri seviyesinin dengelenmesine de yardımcı olmaktadır.

İkinci besinimiz baklagillerdir. Yüksek lif içerikleri ile sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarından olan baklagillerin, haftada en az 2 kez düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir.

Üçüncü besinimiz ise kırmızı meyvelerdir. Zengin bir antioksidan deposu olduğu bilinen kırmızı meyveler, lifli yapıları ile de son derece sağlıklı besinlerdir. Sağlıklı bir yaşam isteyenlerin dışında tip1 ve tip2 diyabet hastalarının tüketmesi özellikle tavsiye edilmektedir. Kırmızı meyveler kan şekerini de dengeleyen besinler arasındadır.

EVDE ŞEKERİ DÜŞÜRMENİN YOLLARI NELERDİR?

Şeker hastalarının ne zaman ve nerede şekerinin yükseleceği belli olmaz. Bu durumda örneğin bir misafirlikte şekeriniz yükselirse neler yapılabilir. Bu konu üzerine yoğunlaşalım. Parmaktan yapılan kan şekeri ölçümleri veya laboratuvara verilen kan tahlilleri sonucunda kan şekerinin olması gereken aralığın üzerinde çıkması, hiperglisemi anlamına gelmektedir. Bu durumda yapılması gerekenler şunlardır;