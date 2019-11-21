"Şeker Kralı" İpar'ın mirasçıları, İş Bankası'ndaki hisselerinin tespitini istiyor

İSTANBUL (AA) - MURAT KAYA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki dönemin önemli iş adamlarından biri olan Mehmet Hayri İpar'ın mirasçıları, dedelerinin Türkiye İş Bankası ve Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hissesi satın alıp almadığının, aldıysa adına kaç kök hisse bulunduğunun tespit edilmesine yönelik dava açtı. Türkiye'de dönemin sayılı iş adamları arasında yer alan ve 1920'li yıllarda Türkiye'de şeker üretimine başlanan ilk şeker fabrikalarını kuran Mehmet Hayri İpar'ın mirasçıları, "Atatürk'ün müteahhidi" ve "Şeker Kralı" olarak da bilinen dedelerine ait hisselerin tespit edilmesini ve Türkiye İş Bankası'nda bulunduğunu iddia ettikleri hisselerin kendilerine devredilmesini istiyor. Hazırladığı dava dilekçesini avukatı aracılığıyla İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesine sunan ve isminin paylaşılmasını istemeyen bir mirasçı, müteveffa Mehmet Hayri İpar'ın İş Bankası'nın hissedarı olup olmadığının, hissedarı ise kaç kök hissesinin bulunduğunun, kök hissenin bedelli-bedelsiz sermaye artırımları sonucunda bugün kaç adet yaptığının tespit edilmesi talebinde bulundu.

- "İpar, kuruluşu aşamasında İş Bankası'nın ortağıydı" Dilekçesinde İpar'ın mirasçısı olduğunu ve mirasçılık belgesini de dava dosyasına eklediğini belirten davacı, müteveffa Mehmet Hayri İpar'ın "Atatürk'ün müteahhidi" olarak tanınan, 1930 ile 1960'lı yıllara damgasını vuran zengin bir şahsiyet olduğunu dile getirdi. İpar'ın 1924 yılında kurulan davalı Türkiye İş Bankası AŞ'den kuruluş aşamasında hisse satın aldığını ve bankanın ortağı olduğunu belirten davacı, İpar'ın 1917 yılında kurulan ve 1927 yılında davalı İş Bankası'na devredilen Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hissesi de satın almış olabileceğini kaydetti. Mehmet Hayri İpar'ın 11 Haziran 1966 tarihinde vefat etmesiyle söz konusu hisselerin halefiyet ilkesi gereği mirasçılarına geçtiğini ifade eden davacı, hisselerin akıbeti hakkında davalı Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü ile yazışma yapıldığını ancak bankanın, "Mehmet Hayri İpar adına hisseye rastlanamadığı" yönünde bilgi verdiği için bu tespit davasını açmak zorunda kaldıklarını bildirdi.