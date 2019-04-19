Hüseyin EMCAN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'de, girişimci Haluk Aydoğan (42), 5 yıl önce başladığı şeker otu üretiminde, 1,5 milyon fideye ulaştı. Aydoğan, B12 vitamini deposu olan şeker otunun sakarin içermediğini, enerji ve kolesterolün sıfır olduğunu ve nişasta bazlı şekerlerin yerini aldığını söyledi. Balıkesir'de, 2015 yılında, 2 ortak olarak 4 dönümlük serada şeker otu üretimine başlayan Haluk Aydoğan, ilk sezonda 600 bin olan fide üretimini bu yıl 1,5 milyona çıkardı. Şubat ve nisan aylarında fide üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aydoğan, mayısta üreticiye satışının gerçekleştirildiğini ardından da dikiminin yapıldığını söyledi. Fide satın alan üreticilere hem danışmanlık hizmeti hem de ürettikleri kuru yaprakları kilosu 25 TL'den satın alma garantisi verdiklerini anlatan Aydoğan, ilk yıl kendilerinin ve fide satışı yaptıkları üreticilerin ürünleriyle 30 ton kuru yaprak elde ettiklerini söyledi. Aydoğan, geçen yıl bunun 100 tona ulaştığını ve bu sene de 150 ton ürün hedeflediklerini söyledi. Haluk Aydoğan, 1 kilo şeker otunun 300 kilo şekere denk geldiğini; ancak bu ürünün Türkiye'de henüz tam olarak bilinmediğini ve üretim kapasitesinin istenilen seviyede olmadığını dile getirdi. Aydoğan, "Bu ürün şu an kuru yaprak ve toz olarak aktarlarda satılıyor; ancak Türkiye'deki bazı firmalar, bu ürünün likit üretimine başladı. Biz de gelecek yıl 200 ton kapasiteyle bu doğal şekerin likitini üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de üretici sayısını artırmak için fide yetiştiriciliğine ve satışlarına önem veriyoruz. Şeker otu Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde yetişen bir ürün. Senede 2 kez hasat veriyor. 1 kez dikiliyor ve 6 yıl boyunca hasat alınıyor. 1 dönüm alanda ilk yıl yaklaşık 250 ile 350 kilogram arasında kuru yaprak elde ediliyor. Sonraki her yıl yaklaşık 600- 750 kilogram kuru yaprak elde ediliyor. Oldukça kazançlı bir yatırım" diye konuştu.

