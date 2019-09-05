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Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

AKTAŞ: NİŞASTA BAZLI ŞEKER ZEHİRDİR, TAT BAĞIMLILIĞI YAPAR Fitoterapi Uzmanı Dr.

Şeker pancarı üreticisi mutlu (2)

AKTAŞ: NİŞASTA BAZLI ŞEKER ZEHİRDİR, TAT BAĞIMLILIĞI YAPAR
Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, nişasta bazlı şeker yani NBŞ’nin birçok ciddi hastalığa yol açtığını ve herkes için zararlı olduğunu söyledi. Dr. Aktaş, kalp, damar rahatsızlıklarından kansere kadar pek çok hastalığı tetikliyor” dedi.
Birçok gıdada nişasta bazlı şekerin kullanıldığına dikkat çeken Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, nişasta bazlı şeker halk arasında mısır şurubu olarak da bilinen sıvı şekerdir. Endüstride kullanılır bizim bildiğimiz pancardan üretilen doğal şekerden tamamen farklıdır” diye konuştu.
'ŞEKERLERİN EN ZEHİRLİSİ DE NİŞASTA BAZLI ŞEKERDİR'
Nişasta bazlı şekerin endüstri tarafından çok sevildiğini belirten Dr. Aktaş, “Çünkü, fiyatı pancardan üretilen şekere göre düşük. Endüstriyel ürünlerin hemen hemen hepsinde nişasta bazlı şeker kullanılır. Şeker zehirdir, şekerlerin en zehirlisi de nişasta bazlı şekerdir. NBŞ kalp damar, mide bağırsak, kanser ve diyabete kadar pek çok hastalığı tetikler” ifadelerini kullandı.
'KETÇAPTA DA NBŞ VAR'
Dışarıda tüketilen, baklava ve şerbetli tatlıların hepsinde NBŞ olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Marketten alınan sadece tatlı ürünlerde değil ketçapta bile nişasta bazlı şeker kullanılıyor. NBŞ’nin iki önemli özelliği var, ilki damak tadı bağımlılığı yapıyor. İkincisi ürünlerin raf ömrünü uzatıyor. Bir hastamın eşi; ‘Arabamız çekildi, 8 ay boyunca arabanın bagajında tulumba tatlısı bozulmadan kalmış’ dedi. Nişasta bazlı şekerle üretilen tatlılar çıtır çıtır kalıyor. İşte NBŞ’nin içindeki katkı maddeleri bunu sağlıyor. Ama bozulmayan gıda sağlımızı bozar, bizim de zaten sağlığımızı bozup hastalanmamıza neden oluyor” dedi.
'ÜRÜNLERİN ETİKETİNE BAKIN'
Paketlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye eden Dr. Ümit Aktaş, “Ürünlerin etiketlerinde NBŞ çeşitli isimlerle yazar. ‘Nişasta bazlı şeker, Fruktoz, yüksek çözünürlüklü fruktoz’ gibi isimlerle etiketlerde yer alır. Nişasta bazlı şekeri evinize sokmak istemiyorsanız, paketlenmiş hiçbir gıdayı almayın. Şerbetli tatlılardan, çikolatalardan uzak durun. NBŞ insan için zehirdir” diye konuştu.

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)

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