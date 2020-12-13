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Şeker pancarı yüklü kamyon alev alev yandı

13.12.2020 22:46 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 25.

Kırıkkale’de seyir halindeyken alev alan şeker pancarı yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Saçır idaresindeki 42 HA 734 plakalı kamyon, seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çektikten sonra aşağı indi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kamyondaki yangını söndürdü. Kamyon ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, kamyonda çıkan yangının söndürülmesinin ardından yeniden araçların geçişine izin verildi.

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