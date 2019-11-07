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Şeker sektörüne kalifiye eleman için imzalar atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Şeker sektöründe insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

Şeker sektöründe insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker-İş) Sendikası arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında başlatılacak çalışmalar ile şeker fabrikalarında görev yapan iş gücünün yetkinliği artırılacak ve şeker sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlanacak. Cumhuriyetin ilk tarıma dayalı sanayi tesislerinden biri olarak 1926 yılında üretime başlayan Türkiye şeker sektörü, günümüzde Van Erçiş’ten Kırklareli Alpulllu’ya kadar ülke sathına yayılmış olan 33 pancar şekeri fabrikası ile halkın tükettiği şekerin tamamını yurt içinde üreterek ülkeye önemli katkılar sunuyor.

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