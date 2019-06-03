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"Şeker usta" kemençe yaparak ağaçlara hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Şeker Salı, ilerleyen yaşına rağmen 20 metrekarelik atölyesinde yöresiyle özdeşleşen kemençe yaparak geçimini sağlıyor - Kemençe ustası Şeker Salı: "Yaşım 84 olmasına rağmen Allah'a şükür genelde çalışıyorum, yaptığım işler beni hiç yormuyor. Kendimi 15 yaşında hissediyorum, yaşa bakmayın. Gücüm, bu işi yapmaya elverişli"

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Şeker Salı, ilerleyen yaşına rağmen Karadeniz yöresiyle özdeşleşen kemençe yapıyor.

Akçayır Mahallesi'nde 20 metrekarelik atölyesinde günün belirli saatlerinde çalışan aslen Trabzonlu olan kemençe ustası Salı, ilk önce temin ettiği ardıç ağaçlarını aletlerle işleyerek kemençenin iskeletini oluşturuyor. Keser, matkap ve yontucu aletlerle enstrümana son şeklini veren Salı, kapak, köprü ve tellerini eklediği el emeği kemençeleri 500-600 liradan satışa sunuyor.

İlerleyen yaşına rağmen bir kemençe ile 3-4 gün uğraşan Şeker Salı, mesleğin kaybolmaya yüz tutmasından endişe ediyor.

- "Eski sevgi, eski alışveriş yok"

60 yıllık kemençe ustası Şeker Salı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kemençenin ardıç ve erik ağaçlarından yapıldığını söyledi.

Kemençelere eski rağbetin kalmadığını dile getiren Salı, "Çalan da pek azaldı. Eline bir keser alan kemençe yapmaya kalkıyor. Onun için eski sevgi, eski alışveriş yok. Artık millet de para mı yok bilemiyorum, kemençeye ilgi yok. Sipariş olursa yapıyoruz." diye konuştu.

Salı, yaşının mesleği yapmaya engel olmadığını belirterek, "Yaşım 84 olmasına rağmen Allah'a şükür genelde çalışıyorum, yaptığım işler beni hiç yormuyor. Kendimi 15 yaşında hissediyorum, yaşa bakmayın. Gücüm, bu işi yapmaya elverişli." ifadelerini kullandı.

Şeker Salı, iyi bir kemençeyi 500-600 liraya sattığını fakat müzik marketlerinde bin liradan satışa sunulduğunu aktararak, ekmek parası için çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Karadeniz kemençe kemençe ustası Şeker Salı

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