Şeker ve tansiyon hastaları yılda bir kez böbreklerini kontrol ettirmeli

Uzmanlar şeker ve yüksek tansiyon hastalarının böbrek yetmezliğine en sık yakalanan hastalar olduğunun belirterek bu hastaların yılda bir veya iki kez böbreklerini kontrol ettirilmesi gerektiğini iletti.

Medicana Bursa Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Burak Canver böbrek hastalığının çok sinsi bir hastalık olduğunu belirterek risk gurubunda olan hastaların aksatmadan kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.

Riskli hastalarda böbrek tahlillerini periyodik aralıklarla yapılmasını gerektiğini ifade eden Dr. Burak Canver “Böbrek yetmezliği böbreğin tam kapasiteyle çalışmaması fonksiyonunun tamamen durmasına bağlı oluşan bir hastalıktır.Böbrek yetmezliği bazen hafif halsizlik bulantı kusma vücutta kırgınlık hali basit semptomlardan ödem, nefes darlığı, kansızlık, gibi daha ciddi bulgulara yol açacak kadar yelpaze oluşturabilir. Bazen de böbrek yetmezliği hiçbir belirti vermeden geri dönüşü olmayan aşamaya geldikten sonra ortaya çıkabilir. Bu durumda bazen genç kalınmış olabiliyor. Bu durumlarda daha temkinli olmak gerekiyor. Riskli hastalarda böbrek tahlillerini periyodik aralıklarla yaparak böbreklerimizi kontrol ettirmemiz gerekiyor. Bu riskli hastalar kategorisinde böbrek yetmezliğinin en sık sebebi şeker hastalığı daha sonra hiper tansiyon geliyor. Bu gurup hastaların yılda bir veya iki kez böbreklerini kontrol ettirmesi lazım, böbrek yetmezliğinden korunmak tedaviden daha önemlidir.Korunmak için sağlıklı beslenme programı yapmak gerekir. Tuz tüketiminin azaltılması yüksek fosfor içeren gıdalardan uzak durulmalı ve sıvı tüketimine dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.



PARTNER Seks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar