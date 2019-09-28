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Şeker vergisi obeziteyi azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.09.2019 12:34 | Son Güncelleme

Dünya’nın bazı ülkelerinde uygulanan ’şeker vergisi’, şekerli atıştırmalıkların tüketimini azaltarak obezite oranını da azalttığı bildirildi.

Şeker vergisi obeziteyi azaltıyor

Dünya’nın bazı ülkelerinde uygulanan ’şeker vergisi’, şekerli atıştırmalıkların tüketimini azaltarak obezite oranını da azalttığı bildirildi. Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan şeker vergisinin o ülkelerdeki obezite seviyesine etki ettiğini gözlemledik" dedi.
Şeker vergisinin özellikle obezitenin daha yaygın olduğu düşük gelirli ailelerde etki oluşturduğunu savunan Obezite Cerrahı Op. Dr. Tufan Ergenç, düşük gelirli olan ailelerin bu vergiyi ödemek yerine bu ürünleri almaktan vazgeçtiğini ifade etti. Verginin obeziteyi azalttığını gözlemlediklerini ifade eden Ergenç, "Şeker vergisinin uygulandığı ülkelerde şekerli yiyecek ve içecek tüketiminde azalma gözlemledik. Buna doğru orantılı olarak obezite oranlarında da gerileme gözlemlendiği söylenebilir. Obezitenin başlıca sebeplerinden olan bu şekerli atıştırmalıkların fiyatı arttıkça tüketimi de azalıyor. Bu vergiler, obeziteyle savaşta önemli bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.
Ülkemizde ekstra bir şeker vergisi uygulanmadığını da hatırlatan Ergenç, seker vergisi uygulanan bazı ülkeleri ise şöyle sıraladı:
"İngiltere, İrlanda, Fransa, Portekiz, Güney Afrika ve Amerika’nın bazı eyaletleri, farklı yollarla şeker vergisi uygulanan ülkeler arasında yer alıyor."

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