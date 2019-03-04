Şeker zannedip yuttuğu fare zehri Mertcan'ı hastanelik etti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta oynarken bulduğu ve şeker zannederek fare zehiri yutan Mertcan Ö. (6), hastanelik oldu.

Olay akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesinde meydana geldi. Muhammed ve Fatma Ççftinin çocuğu Mertcan Ö., oyun oynamak için sokağa çıktı. Oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yutan küçük çocuk, bir süre fenalaşınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde fare zehri yuttuğu tespit edilen Mertcan Ö., sağlık durumu kötüye gidince ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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