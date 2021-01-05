Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Misyonunu “Anadolu Bankacılığı” olarak tanımlayan Şekerbank, verdiği hizmetlerle üreticinin her zaman yanındadır. Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini uygulayan Şekerbank, her kesimin bankacılık hizmetleriyle tanışması için çalışır. Saha bankacılığı yaparak kapsamlı bir bankacılık hizmeti sunar. Bu doğrultuda her hizmet kanalında eşit bir anlayışla hareket eder. Şekerbank müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Şekerbank müşteri hizmetleri numarası ve Şekerbank iletişim bilgilerine dair detaylar…
Şekerbank, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankasıdır ve bu alandaki başarısını öncü olarak devam ettirir. Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Şekerbank, müşteriyle iletişimi önemsiyor. Bu sebeple uzman bir müşteri hizmetleri kadrosuyla ve teknolojinin son imkanlarını kullandığı bankacılık hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İşte Şekerbank’ın bütün iletişim bilgileri…
Telefon bankacılığı ile telefonunuzla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şekerbank yenilenen numarasıyla hizmetinizdedir.
Şekerbank’a soru, talep ve önerilerinizi iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Şekerbank internet sitesi üzerinden dolduracağınız iletişim formunda müşteri numaranızla birlikte kişisel bilgilerinizi ve mesajınızı girmeniz yeterlidir.
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Şekerbank hizmetlerinden sosyal medya hesapları aracılığıyla da haberdar olabilirsiniz. Şekerbank’ı sosyal medyada takip etmek için Facebook’ta Sekerbank, Twitter ve Instagram’da sekerbank, YouTube üzerinde SekerbankTAS adıyla arayabilirsiniz.
Şekerbank internet sitesi üzerinden adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Şekerbank şube haritasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Şekerbank mobil şube ile her yerde bankacılık hizmeti alabilir, telefonunuz aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şeker mobil şube ile kişiye özel bankacılık deneyimi sunuluyor.
Şekerbank mobil şube ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Şekerbank mobil uygulamasıyla birlikte mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Cebimdeki Güç uygulaması ile;
Şekerbank’ın sekerbank.com.tr web adresi üzerinden internet bankacılığı hizmeti alabilirsiniz. Şube ve ATM’lere gitmeden 7/24 gerçekleştirebileceğiniz işlemler dışında eğer Şekerbank müşterisi değilseniz Şekerbank hizmetlerinden de site aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.
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