Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Misyonunu “Anadolu Bankacılığı” olarak tanımlayan Şekerbank, verdiği hizmetlerle üreticinin her zaman yanındadır. Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini uygulayan Şekerbank, her kesimin bankacılık hizmetleriyle tanışması için çalışır. Saha bankacılığı yaparak kapsamlı bir bankacılık hizmeti sunar. Bu doğrultuda her hizmet kanalında eşit bir anlayışla hareket eder. Şekerbank müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Şekerbank müşteri hizmetleri numarası ve Şekerbank iletişim bilgilerine dair detaylar…

Şekerbank İletişim Bilgileri

Şekerbank, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankasıdır ve bu alandaki başarısını öncü olarak devam ettirir. Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Şekerbank, müşteriyle iletişimi önemsiyor. Bu sebeple uzman bir müşteri hizmetleri kadrosuyla ve teknolojinin son imkanlarını kullandığı bankacılık hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İşte Şekerbank’ın bütün iletişim bilgileri…

Şekerbank Çağrı Merkezi

Telefon bankacılığı ile telefonunuzla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şekerbank yenilenen numarasıyla hizmetinizdedir.