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Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

05.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

Sürdürülebilir tarımı ve sanayiyi desteklemek amacıyla 1953 yılında kurulan Şekerbank, çiftçi, esnaf ve işletmele ri en iyi şekilde anlayarak onların taleplerine yönelik hizmet sunar. Şubelerinin yanı sıra pek çok iletişim kanalı aracılığıyla hizmet veren Şekerbank, müşteri memnuniyetini önemser. Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi tüm detaylar bu yazıda...

Misyonunu “Anadolu Bankacılığı” olarak tanımlayan Şekerbank, verdiği hizmetlerle üreticinin her zaman yanındadır. Türkiye’nin ilk mikro finansman kredilendirme modelini uygulayan Şekerbank, her kesimin bankacılık hizmetleriyle tanışması için çalışır. Saha bankacılığı yaparak kapsamlı bir bankacılık hizmeti sunar. Bu doğrultuda her hizmet kanalında eşit bir anlayışla hareket eder. Şekerbank müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bulabilirsiniz. İşte Şekerbank müşteri hizmetleri numarası ve Şekerbank iletişim bilgilerine dair detaylar…

Şekerbank İletişim Bilgileri

Şekerbank, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankasıdır ve bu alandaki başarısını öncü olarak devam ettirir. Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla faaliyetlerine devam eden Şekerbank, müşteriyle iletişimi önemsiyor. Bu sebeple uzman bir müşteri hizmetleri kadrosuyla ve teknolojinin son imkanlarını kullandığı bankacılık hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. İşte Şekerbank’ın bütün iletişim bilgileri…

Şekerbank Çağrı Merkezi

Telefon bankacılığı ile telefonunuzla dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şekerbank yenilenen numarasıyla hizmetinizdedir.

  • Şekerbank telefon numarası 0850 222 78 78 ile telefon bankacılığı işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve Şekerbank müşteri temsilcisi ile 7 gün 24 saat sorun ve talepleriniz hakkında görüşme yapabilirsiniz.
  • Sesli yanıt sistemini kullanabilir ya da müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.
  • Yurt dışından yapılacak aramalarda Şekerbank çağrı merkezine +90 0850 222 78 78 Şekerbank no ile ulaşabilirsiniz.
  • KKTC’den sadece numaranın başına 0 ekleyerek 0850 222 78 78 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz.
  • Şekerbank Genel Müdürlük Bilgileri
  • Genel müdürlük adresi: Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A, 34415 Kağıthane İSTANBUL
  • Telefon numarası: 0(212) 319 70 00
  • KEP adresi: sekerbank.haberlesme@sekerbank.hs03.kep.tr

Şekerbank İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

Şekerbank’a soru, talep ve önerilerinizi iletişim formu aracılığıyla iletebilirsiniz. Şekerbank internet sitesi üzerinden dolduracağınız iletişim formunda müşteri numaranızla birlikte kişisel bilgilerinizi ve mesajınızı girmeniz yeterlidir.

Şekerbank iletişim formu için TIKLAYINIZ!

Şekerbank Sosyal Medya Bilgileri

Şekerbank hizmetlerinden sosyal medya hesapları aracılığıyla da haberdar olabilirsiniz. Şekerbank’ı sosyal medyada takip etmek için Facebook’ta Sekerbank, Twitter ve Instagram’da sekerbank, YouTube üzerinde SekerbankTAS adıyla arayabilirsiniz.

Şekerbank En Yakın Şube Bilgileri

Şekerbank internet sitesi üzerinden adresinize en yakın şube ve ATM bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Şekerbank şube haritasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Şekerbank Dijital İşlem Kanalları

Şekerbank Mobil Şube

Şekerbank mobil şube ile her yerde bankacılık hizmeti alabilir, telefonunuz aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şeker mobil şube ile kişiye özel bankacılık deneyimi sunuluyor.

Şekerbank mobil şube ile şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Mobil şube ile EFT, havale gibi para transfer işlemlerinizi ve fatura, kredi gibi ödeme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Hesap ve kredi kartı işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  • Şeker mobil şubeyi asistan gibi kullanabilirsiniz. Döviz ve kredi hesaplamalarını yapabilirsiniz.
  • Adresinize en yakın ATM ve şubeleri bulabilirsiniz.
  • Şeker mobil şubeyi Google Play Store ya da App Store üzerinden indirebilirsiniz.

Cebimdeki Güç 1953

Şekerbank mobil uygulamasıyla birlikte mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Cebimdeki Güç uygulaması ile;

  • Hesap bakiyesi sorgulayabilir,
  • Kredi kartı şifresi belirleyebilir,
  • Kredi kartı limit ve borç bilgilerini sorgulabilir,
  • IBAN sorgulama gibi işlemleri yapabilirsiniz.
  • GSM numaranıza gelecek SMS bilgileri ile Cebimdeki Güç’ten faydalanabilirsiniz.

Şekerbank İnternet Bankacılığı

Şekerbank’ın sekerbank.com.tr web adresi üzerinden internet bankacılığı hizmeti alabilirsiniz. Şube ve ATM’lere gitmeden 7/24 gerçekleştirebileceğiniz işlemler dışında eğer Şekerbank müşterisi değilseniz Şekerbank hizmetlerinden de site aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.

  • Bireysel, tarım, esnaf/işletme ve KOBİ’lere özel işlemleri inceleyebilir, internet şubesine giriş yapabilirsiniz.
  • Şekerbank hizmetleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
  • Hesap bilgilerinizi görüntüleyebilir ve hesap hareketlerinizi inceleyebilirsiniz.
  • Hesap açma ve kapama işlemi yapabilirsiniz.
  • Havale, EFT ve her türlü para transferiyle fatura, vergi gibi ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
  • TT Mobil, Turkcell ve Vodafone ile TL yükleme işlemlerini yapabilirsiniz.
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