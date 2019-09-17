İSTANBUL (AA) - Şekerbank, "Ahilik Haftası" nı kutlamak amacıyla esnafa özel 3 ay taksit ertelemeli ve 24 aya varan vadelerle finansman sunuyor.

Şekerbank açıklamasına göre, banka Ahilik Haftası kapsamında esnaf, sanatkar ve işletme sahibi müşterilerine özel gelenekselleşen kampanyasını başlattı. Şekerbank, esnaf müşterilerinin 200 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını, 24 aya varan vadelerle ve üç ay taksit erteleme imkanıyla karşılıyor.

Banka ayrıca 23 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında esnafa özel sunduğu "Üreten Kart" ürününü de ücretsiz veriyor.

