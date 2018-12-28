HABER

Şekerbank’tan istihdama destek için 20 milyon dolarlık kaynak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:11 | Son Güncelleme

Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında IBRD kaynaklı 20 milyon dolar kredi sağladı - Banka, “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” dahilinde, TSKB ile imzaladığı sözleşme kapsamında edindiği krediyle, kadın istihdamıyla ilgili kriterleri yerine getiren işletmelere ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lere finansman sağlayacak

İSTANBUL (AA) – Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası çatısındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kaynaklı istihdamın desteklenmesinde kullanılmak üzere 20 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Dünya Bankası çatısında bulunan IBRD kaynaklı “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi” dahilinde, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 3 yılı anapara ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olmak üzere 20 milyon dolar tutarında “Aracı Kuruluş Kredi Sözleşmesi” imzaladı.

Şekerbank anlaşma çerçevesinde elde edilen kaynakla, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen özel sektör firmalarının ve gelişim potansiyeli bulunan illerdeki KOBİ’lerin gerçekleştirecekleri yatırımları ve işletme sermaye ihtiyaçlarını 3+3 yıl vadeyle karşılayacak.

-Anadolu’da kapsayıcı büyümeye destek

Kapsayıcı büyümenin finansmanında köklü uzmanlığa sahip Şekerbank, kuruluşundan bugüne 65 yıldır, yüzde 70’i Anadolu’da bulunan ve çoğu yarım asırdır aynı yerde faaliyet gösteren köklü şube ağı sayesinde bankacılık hizmetleriyle tanışmamış ya da finansal kaynaklara erişimi kısıtlı olan kesimlere ulaşıyor.

Banka edindiği kredi ile kapsayıcı büyümeyi destekleme stratejisi çerçevesinde, özellikle kırsaldaki kadınlara ve odağında bulunan KOBİ’lere gelişim potansiyeli bulunan illerde finansman sağlayacak.

Manisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttıManisa’da tek gözlü, burunsuz ve çenesiz doğan buzağı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl BinasındaCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Binasında
Beyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosuBeyazıt'ta "Yılbaşı kutlaması" protestosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Bankası IBRD Şekerbank

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Meral Akşener'den Abdullah Gül iddiası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Gündemi sarsacak iddia: AK Parti'de 3 il kazan kaldırdı!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

Erdoğan'dan 'Esad güçleri Menbiç'te' haberleri sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan flaş Menbiç yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.