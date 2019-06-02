HABER

Şekercilerde Ramazan Bayramı Bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

ADANA’da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı öncesi ve bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı öncesi ve bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.

Kentte Ramazan Bayramı öncesi şekerleme satışlarında artış yaşanıyor. Şekerleme İmalatçısı Şahin Özdoğru, bayram öncesi günde yaklaşık 200 kilogram şekerleme sattığını ama arife günü bu rakamın 1 tonu bulacağını söyledi. Özdoğru, “Üretimimizi hızlandırdık. Ramazan Bayramı bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön görüyoruz. Ramazan Bayramı bereketiyle gelecektir” dedi. Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60'a yakın ürün satıldığını, özellikle çikolata, ballı atom ve pekmezli sucukların yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, “Satışlarımız hareketlendi. Bayram yaklaştıkça insanlar şekerlemelere ve lokumlara yoğun ilgi gösteriyor. Son günlere geldikçe satışlar daha da artacaktır. Tabi şeker satmaktan ziyade geleneklerin sürdürülmesi de çok önemli. Şeker yedikçe hem ağızlar tatlanıyor hem de bayram ziyaretleri renkleniyor. Daha önce çikolata ve şeker fazla satılıyordu ama bu sene bu ikiliye lokum da eklendi” diye konuştu. Ramazan Bayramı öncesi şekerleme alışverişi yapan Halime Soysal ise hiçbir bayramın şekersiz olmayacağını ve bu tür geleneklerle değerlerin ayakta tutulabileceğini dile getirdi.

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Mor Yayla bu sefer sarıya büründüMor Yayla bu sefer sarıya büründü
Keskin’de oy verme işlemi devam ediyorKeskin’de oy verme işlemi devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Burası Konstantinopol değil' dedi ve ekledi: 22 günümüz var

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu! Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi!

'Küfürlü konuşmayın' dedi, canından oldu!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.