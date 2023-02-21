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Şekerleme yapmak istedi hayatı karardı! "Et yiyen parazit yüzünden tek gözüm kör oldu"

21.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku sayesinde gün boyunca yorulan vücudumuzu ve zihnimizi dinlendirebiliyoruz. Ancak nadiren de olsa uyku sırasında yaşanan olumsuzluklar tüm sağlığı etkileyebiliyor. Florida'da yaşayan bir adam ufak bir şekerleme sırasında gözden kaçan bir hatanın ardından et yiyen parazit nedeniyle tek gözünün kör kaldığını açıkladı.

Şekerleme yapmak istedi hayatı karardı! "Et yiyen parazit yüzünden tek gözüm kör oldu"

Et yiyen parazit vakaları oldukça şaşırtıcı olabiliyor. Nadiren görülen bu durum büyük risk oluşturabiliyor. 21 yaşındaki Mike Krumholz, geçen yıl 19 Aralık'ta kontakt lensleriyle 40 dakikalık bir şekerleme yaptı ve sağ gözü tahriş olmuş ve iltihaplanmış olarak uyandı. Bu ufak şekerleme üniversite öğrencisinin hayatını kararttı.

GÖZ ŞİKAYETLERİ BİTMEDİ

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Mike Krumholz, Daily Star'a "Kontaktlarım gözümde uçuyormuş gibi gerçekten rahatsız oldular" dedi. "Onları çıkardım ve hiçbir sorun çıkmadı" Bununla birlikte, tahriş azalmadı ve Krumholz ertesi gün bir göz doktorunu ziyaret etti ve burada kendisine yanlışlıkla herpes simpleks 1 virüsü teşhisi kondu. Floridian, bir aydır devam eden tahriş ve bulanık görmeden sonra hastaneye gitti ve burada bir dizi testin ardından sonunda kendisine acanthamoeba keratiti teşhisi kondu.

LENSLERİN HİJYEN SORUNU ENFEKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre , ciddi enfeksiyona "mikroskobik, serbest yaşayan bir amip - genellikle su, toprak ve hava kütlelerinde bulunan tek hücreli canlı organizmalar neden olur." Kontakt lens takan kişiler, özellikle lenslerini uygun şekilde saklamaz ve kullanmazlarsa, enfeksiyona yakalanma riski daha yüksektir. Krumholz, parazitle savaşmak için gözün beyazının öğrencinin üzerine konulduğu fotodinamik terapi adı verilen bir prosedürden geçti.

SÜREKLİ OLARAK ACI HİSSEDİYORDU

Öğrencinin tahrişi aşırı acıya dönüştü ve sağ gözünde düzgün görmeden bırakıldı, gördüklerini bir televizyonun statik hali gibi "siyah ve gri yanıp sönme" olarak tanımladı. Üzücü bir şekilde, "Hayatımda böyle bir acıyı anlatamam" dedi. “Sürekli bir şok gibi, sürekli bir acı. Acı toleransımla oldukça gurur duyuyorum ama acı içinde çığlık atıyorum. Keşke abartıyor olsaydım.”

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GÖZÜNÜN İLTİHAPI NEDENİYLE NAKİL OLAMIYOR

Krumholz, yaşı ve mevcut sağlığı nedeniyle şu anda göz nakli için uygun değil. "Gözüm başka bir gözden insan dokusu alamayacak kadar iltihaplı, vücudum şu anda bunu kabul etmeyecek ve başka bir nakile ihtiyacım olacak, bu yüzden daha da kötüleşmeye devam edecek" diye açıkladı. "Ama nakil için uygun olursam, umarım bana en az yüzde 50 falan verir, böylece biraz görebilirim."

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BELİRTİLERE DİKKAT

CDC'ye göre , acanthamoeba keratiti kalıcı görme bozukluğu veya körlüğe neden olabilir. Semptomlar arasında göz ağrısı, göz kızarıklığı, bulanık görme, ışığa duyarlılık, gözde bir şey hissi ve aşırı yırtılma yer alır. Krumholz, enfeksiyonun ciddiyetini azaltmak için devam eden tedavi gördüğü için çalışmaya devam edemiyor.
Şimdi, kontak takan herkesi onlarla uyumaması konusunda uyarmak ve insanların göz sağlıklarının farkında olmaları için bilinçlendiriyor.

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