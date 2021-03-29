Şekerlemeli 'seks fantezisi' hastanede son buldu!

TLC kanalına konuşan Josi ve Michael çiftinin aslında tek istedikleri cinsel hayatlarına biraz heyecan katmaktı.
Ancak bu heyecan arayışı kısa süre içerisinde yerini dehşet anlarına bıraktı.
Micheal, Josi'nin göğsüne döküp yalamak için bir paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritti.
Daha sonra erimiş haldeki sıcak şekeri Josi'nin göğsüne döktü. O sırada çiftin dünyası aniden tepetaklak oldu.
Müthiş bir acıyla yerinden fırlayan Josi soluğu hastanede aldı. 3. dereceden yanık olan Josi'nin iyileşmesi aylar sürdü.
Josi hala göğsünde o 'fantezi girişiminin' izini taşıyor.