Şekerli çay lekesini anında yok ediyor! İşte o yöntem...

Yeni oluşmuş veya kurumuş lekelerin arasında en zor görünenlerinden biri şekerli çay lekesidir. Çay lekesinden kurtulmak için size harika önerilerimiz var. Kumaşta farklı, halıda farklı yöntemler uygulamak gerekebiliyor ama sonuç mükemmel! Eğer çıkmayan çay lekesi olmuş eşyalarınız varsa gözlerinizi dört açın ve bu püf noktalarını kaçırmayın…

GİYSİLERDEN ŞEKERLİ ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

Kıyafetinize çay döküldüğünde anında müdahale etmek oldukça önemli. Çünkü çay lekesi kumaşta ne kadar uzun süre kalırsa çıkarmak da o kadar zor oluyor. Peki, üzerinize şekerli çay döküldüğünde neler yapmalısınız?

Öncelikle giysilerinize çay döküldüğünde hemen oraya beyaz havlu kağıt koyun ve çayın fazlasını peçeteye çektirin.

Ardından lekeli kıyafetinizi ters çevirin ve çayın döküldüğü yeri ters tarafından soğuk su ile durulayın.

Çamaşır yıkarken kullandığınız deterjanı soğuk suyla karıştırarak macun kıvamına getirin.

Lekeli bölgeye ovalayarak sürün ve 10 dakika bu şekilde bekletin.

Son olarak ılık suyla deterjanlı bölgeyi durulayın ve normalde yaptığınız gibi çamaşır makinesinde yıkayın. Şekerli çay lekesinden eser kalmayacak!

Eğer daha doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız, deterjan yerine limon suyu ve su karışımı kullanabilirsiniz. 1 bardak soğuk suyun içine yarım limon suyu ekleyin ve bu karışımı lekeli bölgeye uygulayın. Ancak kıyafetleriniz açık renkliyse limon iz bırakabilir, dikkatli olun!