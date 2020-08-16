Şekerli çay lekesini anında yok ediyor! İşte o yöntem...

Yeni oluşmuş veya kurumuş lekelerin arasında en zor görünenlerinden biri şekerli çay lekesidir. Çay lekesinden kurtulmak için size harika önerilerimiz var. Kumaşta farklı, halıda farklı yöntemler uygulamak gerekebiliyor ama sonuç mükemmel! Eğer çıkmayan çay lekesi olmuş eşyalarınız varsa gözlerinizi dört açın ve bu püf noktalarını kaçırmayın…
Kıyafetinize çay döküldüğünde anında müdahale etmek oldukça önemli. Çünkü çay lekesi kumaşta ne kadar uzun süre kalırsa çıkarmak da o kadar zor oluyor. Peki, üzerinize şekerli çay döküldüğünde neler yapmalısınız?
Öncelikle giysilerinize çay döküldüğünde hemen oraya beyaz havlu kağıt koyun ve çayın fazlasını peçeteye çektirin.
Ardından lekeli kıyafetinizi ters çevirin ve çayın döküldüğü yeri ters tarafından soğuk su ile durulayın.
Çamaşır yıkarken kullandığınız deterjanı soğuk suyla karıştırarak macun kıvamına getirin.
Lekeli bölgeye ovalayarak sürün ve 10 dakika bu şekilde bekletin.
Eğer daha doğal bir yöntem kullanmak istiyorsanız, deterjan yerine limon suyu ve su karışımı kullanabilirsiniz. 1 bardak soğuk suyun içine yarım limon suyu ekleyin ve bu karışımı lekeli bölgeye uygulayın. Ancak kıyafetleriniz açık renkliyse limon iz bırakabilir, dikkatli olun!
Çay lekesi ne kadar çok kurumuşsa çıkarmak da o kadar zor olur, ama imkansız değil!
Şekerli çay lekesi olan giysinizi 15 - 20 dakika ılık suda bekletin.
Bir kaseye biraz karbonat koyun.
Üzerine yavaş yavaş su ekleyerek macun kıvamına getirin.
Ardından lekenin üzerine bu karışımı hafifçe ovalayarak uygulayın.
İtiraf edelim halıya çay döküldüğünde hepimizin keyfi kaçar. Fakat bu yöntemle lekeden kurtulmak mümkün:
Öncelikle havlu kağıt yardımıyla halıdaki fazla çayı alın.
Çayın halının derinlerine işlemesini engellemek için soğuk suyla ıslattığınız temiz bir bezi lekenin üzerine bastırın.
Eğer çay döküldüğünde hemen müdahale edebildiyseniz leke bu şekilde çıkacaktır. Ancak leke hala duruyorsa, tampon yaptıktan sonra bire bir ölçüyle sirke ve soğuk suyu karıştırın.
Bu karışımı lekeli bölgeye dikkatlice sürün.
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