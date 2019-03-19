HABER

Şekerli içecek tüketimi erken ölüm riskini artırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Şekerli içecek tüketimi erken ölüm riskini artırıyor

Şekerli içecek tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı saptandı.

ABD'de Harvard Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada 80 binden fazla kadın ve 37 bin erkek katılımcının beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırma sonucunda günde en az iki kez şekerli içecek tüketenlerin, içmeyenlere göre kalp damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm riskinin yüzde 31 daha fazla olduğu belirtildi.

Ayda en fazla dört kez gazlı şekerli içecek tüketenlerin ise erken ölüm riskinin en az yüzde bir daha fazla olduğu ifade edildi.

Çalışma ekibinden Vasanti Malik, gazlı şekerli içecek tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret ederek bu tip içecekler yerine daha fazla su tüketimine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Polonya'da öldürülen Furkan'ın adı, sınıfına verildiPolonya'da öldürülen Furkan'ın adı, sınıfına verildi
Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladıUluslararası Alp Disiplini 1. Etap Yarışları Sarıkamış’ta başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken ölüm riski Şekerli içecek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cobra sınırda göz açtırmıyor

Cobra sınırda göz açtırmıyor

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Tehlike sürüyor! Kimse evine yaklaştırılmıyor

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Gülden Aydın hayatını kaybetti

Minik Halil için 'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

'Ateşe bir damla su dök' kampanyası başlattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.